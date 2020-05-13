Названы основные причины появления седых волос
Самая главная причина ранней седины — генетика. Если ваши родители поседели относительно рано, то вероятность того, что вы тоже столкнетесь с такой проблемой, очень высока. Следует помнить, что генетические особенности усугубляются нездоровым образом жизни и неправильным питанием (старайтесь употреблять поменьше сладкого, мучного и фастфуда), а также проблемами с щитовидкой, которые, опять же, могут носить наследственный характер.
Другая распространенная причина седины — дефицит витаминов группы B и некоторых микроэлементов. В частности — железа. Для того, чтобы защититься от дефицита веществ, которые нужны организму для сохранения цвета волос, следует употреблять морскую рыбу и морепродукты, яйца, творог, фасоль и рис, а также печень, миндаль и кешью.
Научитесь справляться со стрессом и обратитесь за помощью к специалисту, если вы подвергаетесь хроническому стрессу, потому что стресс — это одна из ключевых причин седины. Плюс, избавьтесь от вредных привычек — например, от курения (оно вызывает ухудшение кровоснабжения волосяных фолликулов).
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