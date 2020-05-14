ТОП-5 витаминов, которые очень полезны женскому организму после 50-ти лет

Женщина, которая вошла в зрелый возраст после 50-ти лет, подвержена серьезным испытаниям и требует большей заботы и питания. Врачи-эндокринологи собрали пятерку главных витаминов, которые поддержат женский организм, а также избавят от стрессов и психологического давления, связанного с кризисом среднего возраста.Витамин DДефицит этого витамина во взрослом возрасте связан с повышенным риском самых разных заболеваний, которые непосредственно влияют на продолжительность жизни, от рака до диабета второго типа. Чтобы получить суточную норму витамина D, достаточно 15-минутной прогулки в солнечную погоду или порции жирной рыбы.Омега-3Эти жирные кислоты, которыми богаты рыба, орехи, семечки, авокадо и оливки - залог здоровья сосудов и сердца. Врачи предполагают, что именно употребление продуктов, богатых омега-3 - лучший способ продлить жизнь и сохранить здоровье до преклонных лет. После менопаузы наше сердце нуждается в дополнительной защите, так что важно добавить в свой рацион больше продуктов, богатых полезными кислотами.КальцийУровень эстрогена, который препятствует вымыванию кальция из организма, после 50 лет резко снижается, и наши кости, суставы, зубы становятся особенно уязвимы. Поэтому женщинам после 50 лет нужно есть больше продуктов, богатых кальцием, и, возможно, даже принимать соответствующие добавки-но только по назначению врача!Витамин СВ любом возрасте витамин С необходим для поддержания нашего иммунитета, но после 50 лет он становится особенно актуальным еще и потому, что участвует в выработке коллагена, укрепляет кости. Суточная норма витамина С для людей старше 50 лет - 500-1000 мг.Витамин ЕЭтот витамин способствует улучшению умственной деятельности, укрепляет нервную систему (которая испытывает повышенные нагрузки при прохождении через менопаузу). А самое главное, витамин Е - мощный антиоксидант, который помогает клеткам нашего тела защищаться от свободных радикалов и бороться со старением.