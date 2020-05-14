В организме нашли вещество, позволяющее пережить стресс

Анандамид, часто называемый аналогом марихуаны, играет роль в стирании воспоминаний о травмирующем событии и в снижении уровня стресса. Это соединение - эндогенный каннабиноидный нейропередатчик - вырабатывает тело самостоятельно, пишет Medical Express. Профессор молекулярной физиологии Марио ван дер Стельт исследует роль анандамида.Его команда смогла изолировать белок NAPE-PLD. Этот белок отвечает за выработку анандамида в мозге. Далее ученые попытались найти соединение, которое купировало бы работу данного белка. После анализа 350000 различных веществ и активных элементов, была выделена одна молекула - LEI-401.Как показали эксперименты с животными, благодаря LEI-401 травматические воспоминания переставали стираться. Кроме того, повышался уровень кортикостероидов и активировалась зона мозга, которая отвечает за координацию реакции на стресс. Сделанное открытие профессор надеется использовать для создания терапии посттравматического стрессового расстройства.