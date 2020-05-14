5 удивительных фактов о пользе брокколи
Содержит витамины и минералы
Брокколи имеет впечатляющий питательный профиль
Калории: 34 ккал
Углеводы: 6,64 г
Белок: 2,82 г
Жир: 0,37 г
Сахар: 1,7 г
Кальций: 47 мг
Железо: 0,73 мг
Магний: 21 мг
Фосфор: 66 мг
Калий: 316 мг
Цинк: 0,41 мг
Марганец: 0,21 мг
Витамин С: 89,2
Витамин Е: 0,78 мг
Ниацин: 0,64 мг
Укрепляет иммунную систему
Потребление брокколи приводит к укреплению иммунной системы из-за присутствия антиоксидантов, включая витамин С и бета-каротин. Витамин С является важным витамином, для иммунитета, обмена веществ, пищеварения и развитие костей. Между тем, бета-каротин поддерживает здоровье глаз и защищает организм от повреждения клеток. Иммуностимулирующие минералы в брокколи: цинк, фосфор, калий, марганец и медь.
Регулирует уровень сахара в крови
Брокколи является отличным источником флавоноидов, обладающих противовоспалительным и антиоксидантным действием против диабета 2 типа. Она содержит сульфорафан, растительное соединение, которое может ингибировать выработку глюкозы.
Пищеварение
Соцветия брокколи содержат много клетчатки, которая способствует пищеварению и регулярному опорожнению кишечника. Достаточное потребление клетчатки предотвращает трудности с пищеварением, включая боли в животе, вздутие живота, расстройство желудка, запоры и диарею.
Снимает воспаление
Растительные соединения, содержащиеся в брокколи, оказывают сильное противовоспалительное действие против боли в суставах, вызванной нарушениями, связанными с костями, такими как остеоартрит и артроз.
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