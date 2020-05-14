5 удивительных фактов о пользе брокколи

Брокколи является отличным источником иммуностимулирующих антиоксидантов. Как крестоцветный овощ, брокколи содержит много питательных веществ, витаминов и минералов, которые играют важную роль в различных функциях организма.Содержит витамины и минералыБрокколи имеет впечатляющий питательный профильКалории: 34 ккалУглеводы: 6,64 гБелок: 2,82 гЖир: 0,37 гСахар: 1,7 гКальций: 47 мгЖелезо: 0,73 мгМагний: 21 мгФосфор: 66 мгКалий: 316 мгЦинк: 0,41 мгМарганец: 0,21 мгВитамин С: 89,2Витамин Е: 0,78 мгНиацин: 0,64 мгУкрепляет иммунную системуПотребление брокколи приводит к укреплению иммунной системы из-за присутствия антиоксидантов, включая витамин С и бета-каротин. Витамин С является важным витамином, для иммунитета, обмена веществ, пищеварения и развитие костей. Между тем, бета-каротин поддерживает здоровье глаз и защищает организм от повреждения клеток. Иммуностимулирующие минералы в брокколи: цинк, фосфор, калий, марганец и медь.Регулирует уровень сахара в кровиБрокколи является отличным источником флавоноидов, обладающих противовоспалительным и антиоксидантным действием против диабета 2 типа. Она содержит сульфорафан, растительное соединение, которое может ингибировать выработку глюкозы.ПищеварениеСоцветия брокколи содержат много клетчатки, которая способствует пищеварению и регулярному опорожнению кишечника. Достаточное потребление клетчатки предотвращает трудности с пищеварением, включая боли в животе, вздутие живота, расстройство желудка, запоры и диарею.Снимает воспалениеРастительные соединения, содержащиеся в брокколи, оказывают сильное противовоспалительное действие против боли в суставах, вызванной нарушениями, связанными с костями, такими как остеоартрит и артроз.