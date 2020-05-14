Названы полезные свойства томатов, о которых мало кто знает

Многие люди знают, что помидоры — это ценные источники целого ряда необходимых организму веществ, но мало кто знает, чем конкретно полезны томаты. Попробуем разобраться во всех полезных для здоровья особенностях этих овощей.В помидорах присутствуют витамины A, E, B, K и PP, плюс, эти овощи богаты разными ценными микроэлементами — в частности, цинком, натрием, железом, марганцем, йодом, кремнием, и так далее. Плюс, в томатах можно обнаружить такие вещества, как серотонин, ликопин, фруктозу и глюкозу, а также лимонную, яблочную и щавелевую кислоты.Антиоксиданты и витамины, которых полно в томатах, обеспечивают правильную работу иммунной системы, так что можно смело утверждать, что помидоры повышают иммунитет, что особенно важно во время эпидемии. Кроме того, помидоры эффективно борются с тромбами и укрепляют стенки кровеносных сосудов.Томаты оптимизируют процессы метаболизма, укрепляют ЦНС, способствуют репродуктивному здоровью мужчин и женщин, редуцируют уровень вредного холестерина, положительно воздействуют на почки и кишечник, и даже защищают организм от развития онкологических заболеваний. Невероятно, но регулярное употребление помидоров может улучшить память, а также повысить остроту зрения — спасибо полезным веществам, которые воздействуют на головной мозг и зрительную систему.