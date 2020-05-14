Названы полезные свойства томатов, о которых мало кто знает
В помидорах присутствуют витамины A, E, B, K и PP, плюс, эти овощи богаты разными ценными микроэлементами — в частности, цинком, натрием, железом, марганцем, йодом, кремнием, и так далее. Плюс, в томатах можно обнаружить такие вещества, как серотонин, ликопин, фруктозу и глюкозу, а также лимонную, яблочную и щавелевую кислоты.
Антиоксиданты и витамины, которых полно в томатах, обеспечивают правильную работу иммунной системы, так что можно смело утверждать, что помидоры повышают иммунитет, что особенно важно во время эпидемии. Кроме того, помидоры эффективно борются с тромбами и укрепляют стенки кровеносных сосудов.
Томаты оптимизируют процессы метаболизма, укрепляют ЦНС, способствуют репродуктивному здоровью мужчин и женщин, редуцируют уровень вредного холестерина, положительно воздействуют на почки и кишечник, и даже защищают организм от развития онкологических заболеваний. Невероятно, но регулярное употребление помидоров может улучшить память, а также повысить остроту зрения — спасибо полезным веществам, которые воздействуют на головной мозг и зрительную систему.
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