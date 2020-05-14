Как не набрать вес на низкокалорийных продуктах

Продукты с низкой энергетической ценностью могут как помогать, так и мешать правильному питанию. Чтобы низкокалорийная еда приносила пользу, нужно соблюдать несколько простых принципов, пишет health info.На первый взгляд, низкокалорийные продукты сулят сплошные плюсы: можно есть то, что нравится, есть сколько хочется и не думать о калориях. Но иногда такой подход играет с нами злую шутку: мы становимся настолько беспечны, что съедаем в два раза больше, чем нужно организму. Получается как в старом анекдоте про пиццу, которую просят разрезать на четыре куска, потому что восемь кусков — это слишком много.Баланс между калориями и сытостьюНаверняка вам не раз встречались низкокалорийные версии популярных продуктов. Разумеется, в них меньше калорий, однако и чувство насыщения от них может оказаться намного слабее — есть вероятность, что вы просто не наедитесь. А вот с 200-граммовой куриной грудкой такое вряд ли произойдёт: чувство сытости наступит раньше, чем вы её доедите.Относитесь к калориям как к бюджету, то есть ставьте себе цель быть максимально сытым при минимально возможном суточном потреблении калорий.Низкокалорийные варианты хороши, только если вы при этом не ощущаете постоянный голод. Оливковое масло, например, является одним из самых высококалорийных продуктов, однако даёт такое чувство насыщения, что вам не захочется перекусывать и добирать калории из других продуктов. В итоге вы съедите меньше.Психологическое насыщение и физическая сытостьЧувство насыщения является не только физическим, но и психологическим состоянием. Сложно чувствовать сытость и удовлетворённость, когда вы отказываете себе в любимых продуктах.Даже когда вы сыты, вам может нестерпимо хотеться что-нибудь съесть: например, сладкого. В этом случае вас спасёт фруктовое желе без сахара, которое удовлетворит потребность в сладком и почти не отразится на суточном потреблении калорий.Иногда низкокалорийные версии продуктов бывают весьма кстати. Например, если вы скучаете по пирожным, найдите их в диетическом варианте (такие существуют, поверьте), съешьте и успокойтесь. Конечно, они не будут совсем уж низкокалорийными или полезными. Но лучше так, чем долго страдать, а потом сорваться и проглотить целый торт.Однако это работает не всегда и не для всех. Например, у кого-то то же самое низкокалорийное пирожное может только раздразнить аппетит и вызвать ещё более сильное желание побаловать себя чем-нибудь вкусным. В итоге одно пирожное может повлечь за собой шоколадку, пирожок и горсть конфет — получится хуже, чем если бы вы сразу съели вожделенное пирожное с масляным кремом.Важно хорошо знать себя и понимать, в каких ситуациях низкокалорийные продукты решат проблему, а в каких — создадут её.Как выбирать между низкокалорийными и обычными продуктамиРешая, на что потратить суточную норму калорий, учитывайте следующее.Пищевая ценность продукта важнее его калорийности. Есть мнение, что увеличение доли белка и снижение количества углеводов в рационе приводят к большему насыщению. Но это не значит, что надо есть один белок и полностью отказаться от углеводов. Это значит, что вам нужно найти для себя оптимальную пропорцию.Низкокалорийные версии продуктов создают маркетологи, а не диетологи. Их главная цель — заставить вас купить продукт, а не привести ваш вес в порядок. Внимательно читайте информацию на упаковке и не верьте рекламе.Не навешивайте ярлыков: ни один продукт не является абсолютно вредным или абсолютно полезным. Рассуждайте как инвестор: думайте, что вам даст употребление того или иного продукта. В каких-то ситуациях выбор в пользу низкокалорийного аналога оправдан, но очень многое при этом зависит от человека, его окружения, активности, силы воли, самой ситуации и множества других факторов.Последний пункт особенно важен. Многие, прочитав эту статью, воскликнут: «Как это — съесть пирожное? Есть пирожные вредно!» Такая установка погубит любую диету. Будьте чуть гибче при выборе продуктов питания. На этом принципе, кстати, построена так называемая гибкая диета.Лайл Макдональд, спортивный физиолог, диетолог и один из первых сторонников гибкой диеты, утверждает, что есть две причины, по которым обычные диеты не оказывают желаемого эффекта:- категоричность и ожидание идеального результата;- сосредоточенность только на краткосрочной перспективе.Гибкая диета опирается на противоположные принципы: отказ от категоричности и сосредоточенность как на краткосрочной, так и на долгосрочной перспективе.Следуйте этим советам, прислушивайтесь к себе, и вы сможете чаще делать верный выбор между любимыми высококалорийными продуктами и их низкокалорийными аналогами.