Не все психопаты являются агрессивными

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Новое исследование показало, что далеко не все жертвы психопатических расстройств ведут себя агрессивно. А это может объяснить, почему некоторые психопаты достигают успеха в жизни.Психопатия традиционно рассматривается в качестве фактора риска агрессивного поведения, но многие жертвы этого расстройства не следуют антисоциальному поведению и не совершают преступлений. Понимание причин успеха в жизни психопатов долгое время оставалось недостижимым для науки. И вот теперь исследователи из Virginia Commonwealth University пролили свет на механизмы, лежащие в основе формирования успешного фенотипа.Установлено, что личности с психопатическими расстройствами вовлекаются в антисоциальное поведение, но некоторым удаётся лучше контролировать эти импульсы. Чаще всего это проявляется у обладателей весьма специфических психопатических характеристик, которые и демонстрирует большую успешность, чем их ровесники. Статья под названием «Откуда берутся успешные психопаты?» будет опубликована в журнале Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment.Описывая определённых психопатов и выделяя успешных против неуспешных, исследователи ссылались на достижения в их жизни и поставленные цели. Успешный психопат, к примеру, может быть гендиректором или высококлассным юристом, а неуспешные психопаты имеют те же самые наклонности, но не могут их развивать. Исследование оценило компенсаторную модель успешной психопатии, которая предполагает, что относительно успешные психопаты обладают большей сознательностью и усидчивостью, которые и помогают им подавлять антисоциальные импульсы, добиваясь успехов в делах.