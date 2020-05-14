Психологи назвали правила гармоничного общения с пожилыми родителями

Они упростят жизнь и общение.Конфликт поколений на карантине стал еще острее. И если на детей хоть как-то можно повлиять, как быть тем, кто проводит самоизоляцию под одной крышей с родителями в возрасте? Ведь сколько бы нам не было лет, для мамы и папы мы все равно – дети, которых надо учить. Психолог рассказала, как договориться с родителями в возрасте и пережить карантин в мире.Найти общий язык с родителями непросто, особенно когда вы вместе 24 часа в сутки. Но лишних стрессов на карантине можно избежать, если принять во внимание следующие пять правил.«Первое – не пытайтесь исправить пожилого человека, вы просто потратите свой энергетический ресурс», – рассказала психолог Наталья Подлесная.Перевоспитать взрослых людей даже из лучших соображений невозможно. Ведь у них свои привычки и свои жизненные ценности, которые выстраивались годами. Поэтому сколько бы вы не ссорились, это не поможет. Мудрее – принять выбор взрослого человека.С возрастом родители могут становиться сварливее – чаще обижаются и заводятся с пол-оборота. Здесь подойдет второе правило.«Постарайтесь в конфликте сразу менять тему и вспоминайте о том времени, когда человек был доволен собой, когда он был молодой и уверенный в себе – ему сразу станет легче», – комментирует психолог.Третье – не пытайтесь во что бы то ни было доказать свою правоту и растолковать родителям, почему они ошибаются.«Научитесь не закрывать какие-то темы с пожилыми родственниками, а просто переступать через них», – советует Наталья Подлесная.Можно выйти в другую комнату или придумать повод, чтобы закончить разговор. Даже если вы уступите в ссоре, это еще не значит, что вы должны отказаться от своей позиции. А чтобы родители на карантине были в хорошем настроении – есть отдельное правило:«Дозируйте информацию для пожилых родителей. Поставьте на телевизор программу управления и позволяйте смотреть только положительные, хорошие передачи».Так же выбирайте положительные темы для разговоров – больше шуток. Чувство юмора поможет сгладить все острые углы. А еще людям в возрасте очень важно чувствовать себя нужными. И это пятое правило.«Давайте возможность пожилым родителям чем-то помочь вам. Например, вести учет коммунальных платежей, приготовить обед и вообще что-то сделать для вас», – комментирует психолог.Итак, чтобы жить в мире с пожилыми родителями, есть пять правил: не пытайтесь исправить своих родителей, во время конфликта научитесь менять тему разговора, уступайте и некоторые темы оставляйте незакрытыми, больше положительной информации и шуток, а еще привлекайте родителей к семейному быту и благодарите за помощь. И помните, что изменить их невозможно, но можно их просто любить, ведь они – наши родители.