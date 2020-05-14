Названо доступное средство от жира на животе
«Корица может нейтрализовать негативный эффект употребления пищи с высоким содержанием жиров, предотвращая процесс накопления жира вокруг живота и защищая сердце от повреждений», - отмечают ученые.
Исследователи рекомендуют добавлять корицу в горячие напитки, каши и другие блюда для того, чтобы нейтрализовать вредное действие на организм от нездоровых жиров, присутствующих в продуктах питания. Пользу от такого применения корицы подтвердили эксперименты на мышах.
В течение 12 недель грызунов кормили жирной пищей и одновременно давали им корицу. Во время финальной проверки организма у животных было установлено: после нескольких недель употребления корицы у мышей в крови вырос уровень антиоксидантных и противовоспалительных молекул, которые защищают от стресса, связанного с употреблением вредной еды.
Также оказалось, что у животных, которые ели корицу, снизился вес и уменьшилось количество жира на животе. У этих грызунов стали более интенсивными процессы пищеварения и обмена веществ.
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