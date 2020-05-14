Лучшие продукты для снижения веса

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Много вкусных продуктов содержат питательные вещества, которые способствуют снижению веса. Когда вам нужно сбросить несколько килограммов, включите в рацион эти полезные продукты, которые повышают обмен веществ и способствую похудению.ЯйцаОтличный источник белка. Яйца вкрутую может быть полезным компонентом сбалансированного завтрака. Они стимулируют выработку энергии, чтобы поддерживать активность, могут похвастаться впечатляющим питательным профилем, дополненным аминокислотами, антиоксидантами и полезными жирами.ЗеленьЛистовая зелень — китайская капуста, шпинат, салат, содержат «хорошие» углеводы, ускоряющие обмен веществ, и мало калорий, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, чтобы прибавить в весе. Она является отличным источником иммуностимулирующих антиоксидантов, которые предотвращают повреждение клеток, инфекции.СпирулинаЯвляется типом цианобактерий, используется для создания добавок. Это отличный источник растительного белка, который может нарастить мышечную массу и способствовать обмену веществ. В качестве добавки для похудения спирулина обычно добавляется в коктейли до или после тренировки и в свежие фруктовые соки.ЛососьБогат омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы. В частности, лосось обладает противовоспалительными свойствами, которые могут предотвращать накопление холестерина и способствовать правильному кровообращению. Жирные кислоты дают сигнал щитовидной железе сжигать больше жира.Цельнозерновой овесЦельнозерновая овсянка на завтрак может заставить вас чувствовать себя сытым до обеда. Она содержит пищевые волокна, способствующие насыщению в течение длительных периодов времени, и почти столько же белка, сколько яйцо вкрутую.Ферментированные продуктыГреческий йогурт, соленые огурцы, кефир, чайный гриб и квашеная капуста, содержат пребиотики, которые стимулируют рост полезных бактерий в кишечнике. Они способствуют пищеварению и регулируют движение кишечника, снижая риск расстройства желудка и вздутие живота.