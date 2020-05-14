Компрессионные чулки после операции оказались не нужны

Компрессионные чулки могут не требоваться для предотвращения образование тромбов у большинства пациентов, перенесших плановую операцию. Такие результаты демонстрирует клиническое исследование. В частности, использование только разжижающих лекарств столь же эффективно.Результаты были получены при исследовании более чем 1,8 тыс. взрослых пациентов с умеренным или высоким риском венозной тромбоэмоблии (ВТЭ), которые перенесли плановую хирургическую операцию в период с мая 2016 по январь 2019 года.Пациенты были случайным образом разделены на две группы. Всего 937 пациентам давали только разжижающие препараты (низкомолекулярный гепарин) во время пребывания в больнице, и им было предложено не носить компрессионные чулки в течение 90 дней после операции.Оставшимся 921 пациенту давали те же самые препараты, также они носили чулки в больнице. Спустя 90 дней после операции выполнялось сканирование нижней части ноги или легких. Также оценивалось качество жизни, побочные реакции на препараты и смерть от любой причины.Исследователи обнаружили, что ВТЭ возникла у 16 из 937 (1,7%) пациентов в группе, получавшей только лекарство, по сравнению с 13 из 921 (1,4%) пациентов в группе с лекарственными препаратами и чулками.