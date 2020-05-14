Стюардесса рассказала, чем опасна еда в самолете

Персонал самолета старается брать в полет еду из дома.

Анонимная стюардесса, поработавшая в пяти разных авиакомпаниях, раскрыла опасность подаваемого в самолетах питания.

По словам бортпроводницы, любая еда, разносимая персоналом на борту лайнера, вредна. Ведь, во-первых, многие блюда готовятся за сутки до вылета, – это значит, что они могут оказаться несвежими. Кроме того, фрукты режут за несколько часов до вылета, и их внешний вид порой оставляет желать лучшего.

Кроме того, согласно ее информации, завтраки порой делают из ненатуральных продуктов.

«Яичница или омлет могут быть сделаны из смеси яйца и какого-нибудь заменителя. На большой высоте рецепторы людей часто притупляются, поэтому они могут не замечать этих деталей», – заявила бортпроводница.

Стюардесса также призналась, что персонал самолета всегда старается брать в полет еду из дома. И посоветовала путешественникам придерживаться такого же правила.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

https://hronika.info - Добавил belyash в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь