Создано покрытие, отталкивающее вирусы и бактерии
Что делает покрытие уникальным, так это его способность противостоять ультразвуковой мойке, чистке и скоблению. При использовании других подобных покрытий, применяемых в настоящее время, процесс очистки уменьшает или вовсе убирает отталкивающие свойства.
«Мы были уверены в защитных свойствах разработки в отношении крови, белков и бактерий. Но предстояло определить отталкивающий эффект на вирусах. Мы выбрали аденовирусы человека типов 4 и 7, поскольку они наиболее часто встречаются. В результате покрытие смогло эффективно оттолкнуть и их», - рассказывает Эрик Романовский, директор микробиологической лаборатории Чарльза Т. Кэмпбелла.
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