Создано покрытие, отталкивающее вирусы и бактерии

Исследователи из лаборатории LAMP в Инженерной школе Свансон при Университете Питтсбурга создали текстильное покрытие, которое может не только отталкивать такие жидкости, как кровь и слюну, но и предотвращать попадание вирусов на поверхность. Работа была представлена в журнале ACS Applied Materials and Interfaces.Что делает покрытие уникальным, так это его способность противостоять ультразвуковой мойке, чистке и скоблению. При использовании других подобных покрытий, применяемых в настоящее время, процесс очистки уменьшает или вовсе убирает отталкивающие свойства.«Мы были уверены в защитных свойствах разработки в отношении крови, белков и бактерий. Но предстояло определить отталкивающий эффект на вирусах. Мы выбрали аденовирусы человека типов 4 и 7, поскольку они наиболее часто встречаются. В результате покрытие смогло эффективно оттолкнуть и их», - рассказывает Эрик Романовский, директор микробиологической лаборатории Чарльза Т. Кэмпбелла.