5 натуральных средств, которые поддержат здоровье печени
Метаболическая. В печени происходит синтез жизненно важных веществ: альбумина, иммуноглобулина, факторов свертывания крови, многих гормонов, ферментов и аминокислот. Также тут происходит связывание билирубина, который из-за токсичности должен выводиться из организма. Кроме того, печеночные клетки (гепатоциты) производят желчные кислоты, холестерин и гликоген.
Барьерная. Особенности строения превращают печень в надежный фильтр, стоящий на пути любой угрозы, возникающей как внутри, так и извне. Здесь происходит непрерывный процесс нейтрализации токсичных для человека веществ.
Пищеварительная. Вырабатываемая гепатоцитами желчь необходима для пищеварения. Она помогает организму переваривать жиры.
Поэтому очень важно следить за здоровьем и нормальной работой печени. В профилактике и лечении заболеваний печени помогут средства народной медицины.
Воробейник лекарственный. При желтухе пить настой сухой травы (1 ст.л. сырья залить 1 стаканом горячего молока, кипятить 3 минуты, настоять 30 минут).
Горечанка желтая. Для общего укрепления организма и стимулирования деятельности печени и желчного пузыря пить отвар корня (1 ст.л. сырья залить 200 мл кипятка, кипятить 5 минут, дать настояться 30 минут) по 1 ст.л. 3 раза в день за 30 минут до еды.
Это средство способствует долголетию.
Горлянка обыкновенная или тыква-горлянка. Дефицит холина (витамина группы В) вызывает поражение печени и развитие рака печени. По имеющимся данным горлянка богаче других видов холином. Эту так называемую бутылочную тыкву едят, как и любую другую. Ее можно вырастить самим. Много холина также содержат листья пажитника, пастушья сумка, шандра обыкновенная, женьшень, вигна, горох, маш, чечевица.
Гравилат городской. При гепатите, гепатохолецистите, панкреатите, почечнокаменной болезни, уретрите, цистите и как витаминное средство принимать настойку из смеси (смесь – по 50 г свежих измельченных корневищ гравилата городского, соцветий цмина песчаного, плодов боярышника колючего – залить 1 л 40% спирта, оставить на 2 недели) по 25-30 капель в ложке воды 3 раза в день.
Девясил высокий. При заболеваниях печени и желчного пузыря пить настой корня с корневищами (2 ч.л. измельченного сырья залить 1 стаканом кипятка, оставить в термосе на 4 часа) по трети стакана 3 раза в день перед едой.
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