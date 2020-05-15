5 натуральных средств, которые поддержат здоровье печени

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В человеческом организме практически нет ни одного процесса, на который бы не оказывала влияние печень. Но при этом можно выделить три основные функции печени.Метаболическая. В печени происходит синтез жизненно важных веществ: альбумина, иммуноглобулина, факторов свертывания крови, многих гормонов, ферментов и аминокислот. Также тут происходит связывание билирубина, который из-за токсичности должен выводиться из организма. Кроме того, печеночные клетки (гепатоциты) производят желчные кислоты, холестерин и гликоген.Барьерная. Особенности строения превращают печень в надежный фильтр, стоящий на пути любой угрозы, возникающей как внутри, так и извне. Здесь происходит непрерывный процесс нейтрализации токсичных для человека веществ.Пищеварительная. Вырабатываемая гепатоцитами желчь необходима для пищеварения. Она помогает организму переваривать жиры.Поэтому очень важно следить за здоровьем и нормальной работой печени. В профилактике и лечении заболеваний печени помогут средства народной медицины.Воробейник лекарственный. При желтухе пить настой сухой травы (1 ст.л. сырья залить 1 стаканом горячего молока, кипятить 3 минуты, настоять 30 минут).Горечанка желтая. Для общего укрепления организма и стимулирования деятельности печени и желчного пузыря пить отвар корня (1 ст.л. сырья залить 200 мл кипятка, кипятить 5 минут, дать настояться 30 минут) по 1 ст.л. 3 раза в день за 30 минут до еды.Это средство способствует долголетию.Горлянка обыкновенная или тыква-горлянка. Дефицит холина (витамина группы В) вызывает поражение печени и развитие рака печени. По имеющимся данным горлянка богаче других видов холином. Эту так называемую бутылочную тыкву едят, как и любую другую. Ее можно вырастить самим. Много холина также содержат листья пажитника, пастушья сумка, шандра обыкновенная, женьшень, вигна, горох, маш, чечевица.Гравилат городской. При гепатите, гепатохолецистите, панкреатите, почечнокаменной болезни, уретрите, цистите и как витаминное средство принимать настойку из смеси (смесь – по 50 г свежих измельченных корневищ гравилата городского, соцветий цмина песчаного, плодов боярышника колючего – залить 1 л 40% спирта, оставить на 2 недели) по 25-30 капель в ложке воды 3 раза в день.Девясил высокий. При заболеваниях печени и желчного пузыря пить настой корня с корневищами (2 ч.л. измельченного сырья залить 1 стаканом кипятка, оставить в термосе на 4 часа) по трети стакана 3 раза в день перед едой.