В каком возрасте начинается старение организма

Одни еще в 60 чувствуют себя молодыми, а другие разваливаются уже в 20. Конечно, процесс старения зависит не только от вас и образа жизни, но и стрессов, а также экологии. "Рамблер" рассказывает, что ученые думают о том, когда начинает стареть человек.Возраст и индивидуальностьУ медиков и исследователей есть разные версии на этот счет, но, согласно последним анализам, старение человека начинается в 50-55 лет.Ученые из разных стран изучали то, как активно работают гены в теле человека с 20 до 90 лет. Они сделали это для того, чтобы понять, в какой момент все процессы в организме замедляются и идут на спад.В итоге они выяснили, что для каждого человека возраст индивидуален, однако у большинства людей старение начинается в возрасте 50-55 лет. Как выяснили ученые, до 50 лет у человека может наблюдаться одна картина работы генов, а после этого возраста она уже меняется. Также ученые выяснили, что меры для замедления старения нужно принимать как раз в этом возрасте.Как замедлить старениеРечь не идет об омолаживающих процедурах. Старение, по словам ученых, происходит на генетическом уровне. Поэтому, если вы надеетесь сохранить молодость как можно дольше, нужно обеспокоиться своим здоровьем и образом жизни еще до наступления 55 лет. Если начать позже, то обратить и замедлить процесс вы уже не сможете.Ученые рекомендуют прежде всего обратить внимание на свой рацион питания. По словам медиков, большинство долгожителей соблюдают диету и не имеют лишнего веса. Помимо активного образа жизни, врачи рекомендуют обращать внимание на сон. Не стоит бодрствовать слишком долго, но и отсыпаться тоже не надо. Здоровым сном для человека считается от 6 до 8 часов.