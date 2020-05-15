Крахмал способен уменьшить заражение коронавирусом

Американские ученые на пороге великого открытия.Исследователи всего мира продолжают работать над снижением заболеваемости COVID-19. Одним из методов ограничения передачи коронавируса может стать изменение консистенции человеческой слюны, считают ученые Университета Центральной Флориды.Они хотят сделать капли слюны более тяжелыми, а саму слюну - более вязкой, используя крахмал. Тем самым радиус распространения бактерий в процессе кашля или чихания будет уменьшен, а значит и степень заражения снизится.Инновационная технология, придуманная американскими учеными, может вылиться в создание особенного леденца, который нужно будет сосать во всех общественных местах. При этом ношение маски не отменяется, а только дополняет изобретение американцев.Вместе с леденцом, загущающем слюну, маска сможет сократить расстояние, на которое разлетаются вирусы при кашле и чихании. Соответственно и социальную дистанцию можно будет уже держать не 1,5 метра, как сейчас, а всего 60 сантиметров. В больших перенаселенных городах такого изобретения действительно не хватает.Сейчас ученые во Флориде заняты тем, активно кашляют и чихают с разной степенью интенсивности, чтобы определить, как вязкость и плотность слюны вкупе с поверхностным натяжением влияют на рассеивание капель. Предварительные результаты уже показали значительное сокращение продолжительности сохранения взвеси капель в воздухе за счет изменения свойств слюны. Измененные частицы перемещались на более короткие расстояния и падали на землю быстрее, что теоретически уменьшало число зараженных.