Недостаток сна чреват приступами астмы у взрослых

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Хороший ночной сон имеет решающее значение для здоровья. Новая статья в Annals of Allergy, Asthma and Immunology демонстрирует, что недостаток сна негативно сказывается на течении астмы у взрослых.«Предыдущее исследование показало, что плохое качество сна негативно влияет на симптомы астмы у подростков», - рассказывает доктор Фэйт Люйстер, ведущий автор исследования. «Наша работа демонстрирует, что взрослые в равной степени страдают от недостатка, а иногда излишнего сна».В ходе исследования было опрошено более 1,3 тыс. взрослых в возрасте от 20 лет и старше, у которых была астма. Из этой группы 25,9% спали 5 или менее часов, 65,9% - 6-8 часов и 8,2% - 9 или более часов.Люди, спавшие меньше по сравнению с нормальным количеством сна, имели большую вероятность возникновения приступа астмы, сухого кашля и госпитализации в течение года. Кроме этого, качество их жизни заметно ухудшалось, включая физические и психические показатели.При этом у людей, спящих дольше обычного, присутствовало ограничение активности из-за отдышки. Других различий с группой нормального сна отмечено не было.