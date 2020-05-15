Ученые узнали, что стоит за аномально сильными воспалениями

Тромбоциты не только играют важную роль в свертывании крови, но и усиливают воспалительный ответ, пишет News-medical.net со ссылкой на Боннский университет. Как показали наблюдения, тромбоциты гарантируют, что лейкоциты будут выделять значительно больше воспалительных молекул-передатчиков (мессенджеров). Когда этот механизм выходит из-под контроля, развиваются тяжелые аутоиммунные заболевания.Важный врожденный иммунный механизм - активация NLRP3-инфламмасом. Инфламмасомы представляют собой многобелковый олигомерный комплекс, отвечающий за активацию воспалительного ответа. Инфламмасома способствует созреванию и секреции провоспалительных цитокинов (вызывают клеточную смерть). В том числе, она может превращать неактивные воспалительные мессенджеры в их активную форму. Яркий пример - интерлейкин-1 (IL-1).Когда клетки выделяют IL-1, они зовут другие иммунные клетки на помощь, инициируя сильную воспалительную реакцию. Описанная активность строго регулируется. Но тромбоциты мешают этому. Они заставляют определенные белые кровяные клетки образовывать больше активных инфламмасом. Для этого они выделяют целый коктейль веществ. Параллельно повышается экспрессия отдельных генов, необходимых для конструирования инфламмасом.И тромбоцитам нет необходимости непосредственно контактировать с макрофагами или гранулоцитами. Вместо этого они выделяют свои активные вещества в окружающую среду, например, в кровь. Когда данные вещества добавляли к лейкоцитам человека, образование инфламмасом и выработка IL-1 значительно ускорялись.