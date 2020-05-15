5 действенных способов быстро уснуть

Весь день хочется спать, а когда наконец ложишься начинается внутренний диалог, который остановить, кажется, невозможно. Но есть 5 лайфхаков, которые помогут избавиться от этой бесконечной проблемы.Вспомните сонВспомните последний насыщенный сон, который вам приснился. Подумайте о том, как бы вы хотели его продолжить. Восстанавливайте в голове детали, вспоминайте все до мельчайших подробностей. Вполне вероятно, что буквально за несколько минут вы окажитесь именно в этом сне.Игра в словаПоиграйте в слова с самим собой. На каждую букву алфавита придумайте по 2 слова. Не пытайтесь выдумывать оригинальные слова, а только первое, что приходит на ум. Когда ваш мозг начнет выполнять моторную деятельность – ему становится скучно и вскоре вы уснете.Визуализируйте зимуИли осень. Представьте, как на улице холодно, кому-то нужно бежать по делам. А у вас есть возможность зарыться в плед, выпить горячего чаю, почитать книгу и сладко уснуть. На сегодня ваша деятельность закончена и вам просто нужен отдых.Дыхательная гимнастикаЛягте на спину, ноги на ширине плеч руки по швам. Вам должно быть удобно и вы должны быть полностью расслаблены. Закройте глаза и представьте, как расслабляется каждая мышца вашего тела в течении 1-3 секунд. Начните представлять расслабление с пальцев ног, затем почувствуйте его в коленях, бедрах, спине, груди, руках, шее, челюсти и глазах. В процессе визуализации вы должны как можно медленнее делать вдох и выход. Вдыхайте через нос, затем задержите дыхание, посчитав до 3, выдохните.Успокойте организм с помощью дыханияВ течение четырех секунд вдыхайте через нос, затем задержите дыхание на 6 секунд и медленно выдыхайте через нос в течение 8 секунд. Такой метод позволяет снизить адреналин в крови и стабилизировать пульс. Концентрируясь на правильности выполнения дыхательной техники вы перестанете вести внутренний диалог и отвлечетесь от мыслей.Залогом хорошего и быстрого сна является правильная подготовка. Проветрите перед сном комнату, заварите себе чашку травяного чая, посмотрите хороший фильм или почитайте книгу. Подготовьте свой организм к отдыху. Не ешьте за 3 часа до сна и тогда у вас обязательно получится быстро уснуть.