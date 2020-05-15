Каперсы: 5 главных преимуществ для здоровья

Технически, каперсы не являются ни фруктами, ни овощами. Эти маленькие похожие на бобы продукты - незрелые почки цветов кустарника Capparis spinosa, произрастающего в Средиземноморском регионе. Их собирают и маринуют в рассоле, чтобы уменьшить естественную горечь. Они очень полезны для здоровья и являются частью средиземноморской кухни. Вот 5 причин, почему вам стоит включить в свой рацион каперсы.Укрепляют иммунную системуКаперсы богаты антиоксидантами - рутином и кверцетином, которые помогают иммунной системе отразить болезнетворные патогены и свободные радикалы. Кверцетин также является натуральным анальгетиком для снятия боли и уменьшения воспаления.Поддерживать хорошее зрениеВитамин А, антиоксидант, содержащийся в каперсах, помогает поддерживать хорошее зрение. Он также связан с уменьшением риска возрастных проблем со зрением, включая дегенерацию желтого пятна, катаракту и потерю зрения.Облегчают боль в суставахКаперсы традиционно использовались в качестве средства от боли в суставах, вызванной артритом из-за противовоспалительных свойств растения. Они могут потенциально снимать хроническое воспаление и ослаблять воспалительные маркеры, например С-реактивный белок в печени.Регулируют уровень сахара в кровиРегулярное употребление каперсов потенциально может стабилизировать уровень сахара в крови, улучшение пищеварения, что естественным образом уменьшает риск диабета 2 типа.Ускоряют рост волосКаперсовое масло является популярным ингредиентом в натуральных продуктах для волос благодаря содержанию в нем концентрированного железа и биотина. Железо способствует циркуляции крови в коже головы, которая активирует любой неактивный волосяной фолликул. Биотин способствует росту и густоте волос.