Целиакию связали с популярными пестицидами

Исследователи из Нью-Йоркской медицинской школы им. Гроссмана в новом исследовании показали, что повышенный уровень токсичных химических веществ в крови, содержащихся в пестицидах, антипригарной посуде и антипиренах, связан с повышенным риском развития целиакии у молодых людей.У людей с целиакией наблюдаются тяжелые реакции кишечника, включая диарею и вздутие живота, на продукты, содержащие глютен, белок, присутствующий в пшенице, ржи и ячмене. Единственное лечение – это исключение из рациона всех продуктов, содержащих глютен.Команда обнаружила, что у детей и молодежи с высоким содержанием в крови пестицидов и связанным с ними химикатом дихлордифенилдихлорэтиленом, в два раза чаще диагностируется целиакия по сравнению с людьми, у которых в крови данные показатели низкие.Исследование также показало, что существуют гендерные различия при целиакии, связанной с токсическим воздействием. Для женщин, которые составляют большинство клинических случаев, повышение уровня пестицидов приводило к восьмикратному увеличению риска непереносимости глютена. При этом повышенный уровень перфторалкоксиалканов, присутствующих в антипригарном покрытии, повышал частотность целиакии в 5-9 раз.Мужчины в свою очередь имели в два раза более высокий шанс столкнуться с заболеванием при повышении в крови уровня антипиренов – полибромированных дифениловых эфиров.Ученые подчеркивают, что необходимы дальнейшие исследования для подтверждения причинно-следственной связи между данными токсинами и целиакией.