Несколько чашек кофе помогают женщинам сохранять стройную фигуру

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Употребляющие по две-три чашки кофе в день женщины имеют меньший объем жира в теле, по сравнению с теми, кто этот напиток не употребляет. К такому выводу пришли исследователи из Anglia Ruskin University.Британские ученые установили, что наслаждающиеся двумя-тремя чашечками кофе в день женщины имеют меньший объем жира в теле, по сравнению с теми, кто пьёт меньше кофе, или не употребляет вообще. Это связано с тем, что кофе может содержать компоненты, способные сражаться с ожирением. Из-за них процент подкожного жира уменьшается. Явление наблюдается у женщин всех возрастов, вне зависимости от того, пьют ли они кофе с кофеином или без. Женщины от 20 до 44 лет, употреблявшие две-три чашки кофе в день, имели на 3,4% меньше жира на животе, чем те, кто не пил кофе, как показало исследование.Женщины от 45 до 69, употреблявшие 4 и больше чашек кофе, имели на 4,1% меньше жира в области живота. В среднем, как продемонстрировало исследование, уровень подкожного жира у любительниц кофе всех возрастов, употреблявших от двух до трех чашек ежедневно, был на 2,8% меньше. При этом не имело значения, страдали женщины от каких-то хронических болезней или были курящими.Оказалось, что кофе также оказывает положительное воздействие на мужчин, но здесь эффект менее выражен. Так, мужчины от 20 до 44 лет, употреблявшие две и более чашек кофе в день, имели на 1,3% меньше жира в организме, по сравнению с теми, кто кофе не пил. У них также было на 1,8% меньше жира на талии.