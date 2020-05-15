Избавляемся от потливости рук с помощью простых и дешевых средств
Однако есть способы, которые помогают избавиться от нее. При потливости желательно мыть руки холодной водой и применять ванночки, а после них тщательно обсушить руки мягким полотенцем. Эти простые способы дадут необходимый результат после 10 процедур, проводимых 2 раза в неделю.
Рецепт 1.
Требуется: 3 ст. л. травы шалфея лекарственного, по 1 ч. л. талька, окиси цинка и танина, 2 стакана воды.
Приготовление. Измельчить растительное сырье, залить кипящей водой, настаивать 25–30 мин и процедить. Соединить тальк, танин и окись цинка и хорошо перемешать.
Применение. Погрузить руки в настой на 40 мин, после чего вытереть их полотенцем и присыпать сухой смесью.
Рецепт 2.
Требуется: 2 ст. л. лимонного сока, 10 ст. л. водки.
Приготовление. Соединить сок с водкой и перемешать.
Применение. Протереть средством руки, через 10 мин смыть прохладной водой.
Рецепт 3.
Требуется: 1 ч. л. коры ивы белой, 2 стакана воды.
Приготовление. Измельчить растительное сырье в порошок, залить холодной водой на 8 ч и процедить.
Применение. Погрузить руки в настой на 10–15 мин.
Рецепт 4.
Требуется: по 1 ст. л. травы тимьяна ползучего, крапивы двудомной, шалфея лекарственного и зверобоя продырявленного, 4 стакана воды.
Приготовление. Измельчить растительное сырье, залить кипящей водой, держать на слабом огне 30 мин, снять с плиты, накрыть крышкой, через 35–40 мин процедить.
Применение. Погрузить руки в отвар на 20 мин.
Рецепт 5.
Требуется: по 1 ст. л. лимонного сока и коры дуба черешчатого, 4 стакана воды.
Приготовление. Измельчить растительное сырье, залить кипящей водой, держать на слабом огне 10 мин, снять с плиты, через 1 ч процедить и добавить лимонный сок.
Применение. Погрузить руки в отвар на 10–15 мин.
Рецепт 6.
Требуется: 2 ст. л. 9 %-ного столового уксуса, по 1 ст. л. коры дуба черешчатого и травы зверобоя продырявленного, 4 стакана воды.
Приготовление. Измельчить растительное сырье, залить кипящей водой, держать на слабом огне 10 мин, процедить, дать остыть и добавить уксус.
Применение. Погрузить руки в отвар на 10 мин.
Рецепт 7.
Требуется: по 1 ст. л. коры дуба черешчатого, корневищ горца птичьего, травы зверобоя продырявленного и 9 %-ного уксуса, 4 стакана воды.
Приготовление. Измельчить растительное сырье, залить кипящей водой, держать на водяной бане 15 мин, дать остыть, процедить и влить уксус.
Применение. Погрузить руки в отвар на 15 мин.
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