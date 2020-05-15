Избавляемся от потливости рук с помощью простых и дешевых средств

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Многие, не предполагая, что потливость может быть связана с каким-либо нарушением в организме, серьезно не занимаются этой проблемой, хотя, конечно, переживают (кому приятно пожимать влажную ладонь?), тем самым еще больше усугубляя ситуацию.Однако есть способы, которые помогают избавиться от нее. При потливости желательно мыть руки холодной водой и применять ванночки, а после них тщательно обсушить руки мягким полотенцем. Эти простые способы дадут необходимый результат после 10 процедур, проводимых 2 раза в неделю.Рецепт 1.Требуется: 3 ст. л. травы шалфея лекарственного, по 1 ч. л. талька, окиси цинка и танина, 2 стакана воды.Приготовление. Измельчить растительное сырье, залить кипящей водой, настаивать 25–30 мин и процедить. Соединить тальк, танин и окись цинка и хорошо перемешать.Применение. Погрузить руки в настой на 40 мин, после чего вытереть их полотенцем и присыпать сухой смесью.Рецепт 2.Требуется: 2 ст. л. лимонного сока, 10 ст. л. водки.Приготовление. Соединить сок с водкой и перемешать.Применение. Протереть средством руки, через 10 мин смыть прохладной водой.Рецепт 3.Требуется: 1 ч. л. коры ивы белой, 2 стакана воды.Приготовление. Измельчить растительное сырье в порошок, залить холодной водой на 8 ч и процедить.Применение. Погрузить руки в настой на 10–15 мин.Рецепт 4.Требуется: по 1 ст. л. травы тимьяна ползучего, крапивы двудомной, шалфея лекарственного и зверобоя продырявленного, 4 стакана воды.Приготовление. Измельчить растительное сырье, залить кипящей водой, держать на слабом огне 30 мин, снять с плиты, накрыть крышкой, через 35–40 мин процедить.Применение. Погрузить руки в отвар на 20 мин.Рецепт 5.Требуется: по 1 ст. л. лимонного сока и коры дуба черешчатого, 4 стакана воды.Приготовление. Измельчить растительное сырье, залить кипящей водой, держать на слабом огне 10 мин, снять с плиты, через 1 ч процедить и добавить лимонный сок.Применение. Погрузить руки в отвар на 10–15 мин.Рецепт 6.Требуется: 2 ст. л. 9 %-ного столового уксуса, по 1 ст. л. коры дуба черешчатого и травы зверобоя продырявленного, 4 стакана воды.Приготовление. Измельчить растительное сырье, залить кипящей водой, держать на слабом огне 10 мин, процедить, дать остыть и добавить уксус.Применение. Погрузить руки в отвар на 10 мин.Рецепт 7.Требуется: по 1 ст. л. коры дуба черешчатого, корневищ горца птичьего, травы зверобоя продырявленного и 9 %-ного уксуса, 4 стакана воды.Приготовление. Измельчить растительное сырье, залить кипящей водой, держать на водяной бане 15 мин, дать остыть, процедить и влить уксус.Применение. Погрузить руки в отвар на 15 мин.