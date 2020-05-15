Доктор Комаровский рассказал, чем полезно мороженое

Изредка его можно давать детям.Едва ли не самым лучшим продуктом для укрепления иммунитета является мороженное. Такое заявление сделал известный украинский врач Евгений Комаровский.По словам специалиста, холод положительно влияет на миндалины, что способствует укреплению здоровья полости рта.При таком развитии событий начинается формироваться устойчивость организма к различного рода заболеваниям.По словам врача, детям нужно есть мороженное регулярно. Если же ребенку давать лакомство один раз в месяц, то эффекта не будет.«Я очень часто рассказываю о том, что для укрепления местного иммунитета полости рта регулярное воздействие холода на миндалины — это очень круто», — сказал Комаровский.При этом врач уточнил, что некоторым детям мороженное противопоказано. В частности, его нельзя давать детям с ожирением, так как продукт является высококалорийным.