Исследование показало, как долго частицы с COVID-19 могут задерживаться в воздухе

Микрочастицы с COVID-19, выделяемые при разговоре, могут задерживаться в воздухе в закрытом помещении от 8 до 14 минут. Об этом сообщается в исследовании ученых из США, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).Группа ученых из Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек провела эксперимент, при котором человек в течение 25 секунд громко повторял фразу «оставайтесь здоровы» в закрытом боксе. Потом пространство бокса облучалось лазером, чтобы частицы стали видимыми и их можно было посчитать.«Наблюдения при помощи рассеяния высокочувствительного лазерного излучения выявили, что при громкой речи могут выделяться тысячи частиц слюны в секунду. В закрытом помещении с застойным воздухом они исчезают из поля зрения в временные промежутки от 8 до 14 минут», - сказано в исследовании.Таким образом, ученые считают, что есть значительная вероятность, что при обычной речи возможна передача вируса воздушно-капельным путем в закрытых помещениях, передает РИА Новости.Отмечается, что специалисты не рассматривали крупные частицы, а сконцентрировались на мелких частицах, которые могут задерживаться в воздухе дольше. Тем не менее потенциально эти частицы могут содержать достаточный для заражения объем вируса.