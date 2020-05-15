Установлено, почему коронавирус более опасен для пожилых людей

МикроРНК, от которой зависит способность организма противостоять вирусным инфекциям, уменьшается по мере старения. Именно поэтому новая коронавирусная инфекция особенно опасна для пожилых людей. Статья по теме, как пишет информационное агентство РИА Новости, появилась в издании Aging and Disease.МикроРНК — это короткие некодирующие РНК, играющие более чем важную роль в человеческом организме. При контакте с вирусами микроРНК фиксируют и разделяют на части вирусную РНК, не давая патогену встроиться в генетическую структуру клеток.С возрастом, а также при некоторых хронических болезнях объем микроРНК снижается, что напрямую влияет на способность организма бороться с вирусными инфекциями. Соответственно, новый коронавирус COVID-19 является особенно опасным для пожилых людей, а также людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек и печени, легких, а также других жизненно важных органов. Плюс, коронавирус очень опасен для людей с ожирением, диабетиков и обладателей ослабленного иммунитета.Новое исследование, которое показало, как уменьшается численность микроРНК по мере старения и в результате хронических болезней, провели сотрудники Центра здорового старения при Медицинском колледже Джорджии (США). Ученые, в частности, произвели компьютерное моделирование, которое показало, как микроРНК сражаются с коронавирусами SARS-CoV и SARS-CoV-2.