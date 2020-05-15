Установлено, почему коронавирус более опасен для пожилых людей
МикроРНК — это короткие некодирующие РНК, играющие более чем важную роль в человеческом организме. При контакте с вирусами микроРНК фиксируют и разделяют на части вирусную РНК, не давая патогену встроиться в генетическую структуру клеток.
С возрастом, а также при некоторых хронических болезнях объем микроРНК снижается, что напрямую влияет на способность организма бороться с вирусными инфекциями. Соответственно, новый коронавирус COVID-19 является особенно опасным для пожилых людей, а также людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек и печени, легких, а также других жизненно важных органов. Плюс, коронавирус очень опасен для людей с ожирением, диабетиков и обладателей ослабленного иммунитета.
Новое исследование, которое показало, как уменьшается численность микроРНК по мере старения и в результате хронических болезней, провели сотрудники Центра здорового старения при Медицинском колледже Джорджии (США). Ученые, в частности, произвели компьютерное моделирование, которое показало, как микроРНК сражаются с коронавирусами SARS-CoV и SARS-CoV-2.
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