Назван самый важный витамин мая

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В мае в рационе каждого человека должны присутствовать продукты, содержащие очень важный витамин.Об этом рассказала диетолог-нутрициолог Ольга Набока.По словам врача, в период с апреля по май в рационе должны присутствовать продукты, с высоким содержанием витамина С.«Это основной витамин, который нам сейчас нужен и от наличия которого зависит стабильность нашей иммунной системы», — подчеркнула врач, отметив при этом, что витамин С в большом количестве содержится в лимоне, апельсине, чесноке и имбире.В то же время, врач напомнила, что продукты, содержащие витамин С, как правило являются аллергенными и с ними нужно быть крайне осторожными, так как они имеют ряд побочных эффектов.Опасность продуктов, содержащих витамин СЧеснокЧрезмерное использование этого ингредиента может спровоцировать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Эфирные масла, находящиеся в составе чеснока, могут раздражать стенки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.ЛимонЗа счет повышенного содержания кислоты могут возникнуть проблемы с пищеварительной системой. Натощак можно добавлять 1 дольку лимона в воду. При гастрите и повышенной кислотности – натощак нельзя употреблять лимон вообще, а в течение дня не более 30 грамм дробно.АпельсиныАпельсины могут быть сильнейшими аллергенами.Безопасными рекордсменами по содержанию витамина С являются:яблоки (165 мг/100г),петрушка (150 мг/100г),зеленый перец (150 мг/100г),брокколи (136 мг/100г),брюссельская капуста (120 мг/100г),свежий укроп (100 мг/100г),цветная капуста (70 мг/100г).