Важная причина пить молоко на ночь

Многие пьют молоко перед сном, полагая, что это ускорит засыпание. Несколько исследований подтверждают эту теорию.В частности, употребление перед сном молока и сыра приводит к более спокойному в течение ночи сну. Эксперты отмечают, что причиной тому являются определенные соединения, присутствующие в этих молочных продуктах.Молоко содержит гормон мелатонин и аминокислоту триптофан. Оба компонента оказывают позитивное влияние на настроение, облегчая отход ко сну. Некоторые исследования также обнаружили, что эти компоненты уменьшают симптомы тревоги и депрессии, которые обычно появляются перед сном.Триптофан помогает организму выделять химический нейротрансмиттер серотонин, который уменьшает беспокойство и делает тело более расслабленным. Между тем, мелатонин помогает регулировать циркадный ритм и дает мозгу сигнал войти в состояние сна.Некоторые эксперты также утверждают, что употребление молока перед сном имеет психологические эффекты, укрепляя эту привычку.