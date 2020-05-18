Жидкость для полоскания рта оказалась эффективной против COVID-19
Исследователи считают, что жидкость для полоскания рта может разрушить оболочку вируса, предотвращая его размножение во рту и горле. Некоторые жидкости для полоскания рта содержат достаточно соединений для воздействия на жиры в аналогичных вирусах с оболочкой. Ингредиенты жидкостей для полоскания рта, среди которых хлоргексидин, цетилпиридинийхлорид, перекись водорода и повидон-йод, потенциально способны предотвращать инфекции.
Жировая оболочка помогает вирусам связываться с клетками человека, избегая иммунной системы хозяина. Конкретные шиповые белки (гликопротеины) на поверхности оболочки связываются с рецепторными на клеточной мембране клеток хозяина и инфицируют их. Указанные химические вещества не только разрушают внешнюю жировую оболочку, но и влияют на способность шиповых гликопротеинов взаимодействовать с рецепторами на клетках-хозяевах.
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