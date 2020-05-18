Жидкость для полоскания рта оказалась эффективной против COVID-19

Согласно новому докладу Кардиффского университета, жидкость для полоскания рта может защитить от инфекции COVID-19, убивая коронавирус до того, как тот заразит клетки человека, пишет The Daily Mail. Коронавирусы относятся к классу "вирусов с оболочкой", значит, они покрыты жировым (липидным) слоем, который уязвим к определенным химическим веществам. Жировая оболочка не изменяется при мутировании вирусов, являясь универсальной мишенью.Исследователи считают, что жидкость для полоскания рта может разрушить оболочку вируса, предотвращая его размножение во рту и горле. Некоторые жидкости для полоскания рта содержат достаточно соединений для воздействия на жиры в аналогичных вирусах с оболочкой. Ингредиенты жидкостей для полоскания рта, среди которых хлоргексидин, цетилпиридинийхлорид, перекись водорода и повидон-йод, потенциально способны предотвращать инфекции.Жировая оболочка помогает вирусам связываться с клетками человека, избегая иммунной системы хозяина. Конкретные шиповые белки (гликопротеины) на поверхности оболочки связываются с рецепторными на клеточной мембране клеток хозяина и инфицируют их. Указанные химические вещества не только разрушают внешнюю жировую оболочку, но и влияют на способность шиповых гликопротеинов взаимодействовать с рецепторами на клетках-хозяевах.