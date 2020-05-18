Благодаря потреблению этих продуктов укрепляются кости, стихают воспалительные процессы, улучшается кровообращение, что способствует внешнему омоложению.Как сообщает MedikForum.ru, морщины, пигментные пятна, дряблая кожа являются одними из наиболее распространенных признаков старения, и хотя повернуть время вспять нельзя, можно использовать определенные продукты питания, которые сделают их менее заметными. Специалистами были названы десять лучших продуктов с эффектом омоложения, их список опубликовал портал Food News.Оливковое масло. Продукт холодного отжима является превосходным источником омега-3 жирных кислот, защищающих кожу от вредного действия солнечных лучей. Почти 73 процента такого масла – это мононенасыщенные жиры, способствующие упругости кожи.Жирная рыба. Лосось, сардины, скумбрия, сельдь также богаты омега-3.Зеленый чай. Его растительные соединения полифенолы уменьшают воспаление, нейтрализуют свободные радикалы – нестабильные молекулы, способные повреждать клеточные мембраны, что способствует появлению морщин, пятен. Полифенолы вдобавок защищают от разрушения коллаген, белок, достаточный уровень которого является определяющим фактором омоложения.Темный шоколад. Заслуженно считается одним из лучших продуктов с эффектом омоложения: его антиоксидантный профиль является более значительным, чем у черники, королевы ягод по содержанию антиоксидантов. Главное богатство шоколада, вещества флафонолы, защищают кожу от старящего ее действия солнечных лучей, улучшают кровообращение, делают гладкой.Капуста. Крестоцветные овощи эффективно предотвращают преждевременное старение. Они богаты самыми сильнодействующими антиоксидантами (бета-каротин, витамины С и Е), защищающими от воспаления, ускоряющего физическое старение организма.Семена льна. Являются источником лигнанов, сохраняющих кожу хорошо увлажненной, гладкой, а также альфа- линоленовой кислоты (АЛК), которая эффективно борется с последствиями солнечного излучения.Гранат. Силой своих антиоксидантных свойств продукт может соперничать с зеленым чаем и даже превосходить его. Гранат содействует регенерации кожи, стимулирует выработку коллагена.Авокадо. Помимо омега-3 в его состав входят уникальные растительные соединения – полигидроксилированные жирные спирты, способные восстанавливать поврежденную свободными радикалами дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК).Помидоры. Их растительный пигмент ликопин действует как антиоксидант, предотвращая появление пигментных пятен от чрезмерного пребывания на солнце. Также вещество может уменьшать глубину видимых морщин.Травы и специи. Большинство из них содержат мощные антиоксиданты и растительные соединения, усиливающие выработку коллагена, повышающего эластичность кожи. Лучшие травянистые продукты с эффектом омоложения –базилик, корица, тмин, имбирь, розмарин, тимьян, петрушка, куркума.Костный бульон. Внесен в данный перечень за то, что оказывает защитное действие против повреждения клеток кожи, повышает концентрацию коллагена.