Названы доступные продукты, улучшающие работу сердца

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Включайте эти продукты в свой рацион, чтобы улучшить работу сердца и сосудов. Полезная пища может быть вполне доступной: бананы, фасоль, яблоки и так далее.Как сообщает MedikForum, хорошая работа сердца невозможна без хорошей еды, поскольку мышца должна получать различные питательные вещества. Мы можем назвать доступные продукты, которые прекрасно справляются с этой задачей.Рыба. Является одним из лучших источников полиненасыщенных кислот омега-3, поддерживающих в хорошей форме сосуды и артерии. Достаточно два раза в неделю есть на обед скумбрию, сардины или сельдь, чтобы значительно сократить риск возникновения ишемической болезни сердца.Льняное масло. Сердечно-сосудистые заболевания могут быть следствием низкого содержания омега-3 жирных кислот в жировой ткани организма. Чтобы уберечься от болезней сердца, улучшить его работу, полезно употреблять по чайной ложке масла утром и вечером.Фасоль. Доступный продукт богат магнием и калием, содержит железо, фолиевую кислоту, флавоноиды – эти вещества улучшают состояние стенок сосудов и артерий.Яблоки. Обеспечивают кверцетином – флавоноидом, который стимулирует восстановление поврежденных и воспаленных участков артерий. Помимо того, их потребление препятствует формированию холестериновых отложений, ассоциированных с атеросклерозом.Картофель. Свежий, сваренный в мундире или запеченный, этот простой продукт дает организму калий, поддерживающий сосуды, железо, способствующее нормальному кровотоку, также вещества, снижающие уровень холестерина в крови (метионин, холин, аспарагиновая и глютаминовая кислоты).Бананы. Тоже содержат много калия, помогающего почкам выводить из организма избыток натрия, что способствует нормализации кровяного давления.Овсянка. Овес содержит клетчатку и бета-глюкан, которые нормализуют концентрацию холестерина в крови.Зеленый чай. Для улучшения работы сердца полезно выпивать 2-3 стакана в день. В состав напитка входит вещество кверцетин, укрепляющее сосуды, предупреждающее возникновение сердечных заболеваний.