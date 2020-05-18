Названы доступные продукты, улучшающие работу сердца
Как сообщает MedikForum, хорошая работа сердца невозможна без хорошей еды, поскольку мышца должна получать различные питательные вещества. Мы можем назвать доступные продукты, которые прекрасно справляются с этой задачей.
Рыба. Является одним из лучших источников полиненасыщенных кислот омега-3, поддерживающих в хорошей форме сосуды и артерии. Достаточно два раза в неделю есть на обед скумбрию, сардины или сельдь, чтобы значительно сократить риск возникновения ишемической болезни сердца.
Льняное масло. Сердечно-сосудистые заболевания могут быть следствием низкого содержания омега-3 жирных кислот в жировой ткани организма. Чтобы уберечься от болезней сердца, улучшить его работу, полезно употреблять по чайной ложке масла утром и вечером.
Фасоль. Доступный продукт богат магнием и калием, содержит железо, фолиевую кислоту, флавоноиды – эти вещества улучшают состояние стенок сосудов и артерий.
Яблоки. Обеспечивают кверцетином – флавоноидом, который стимулирует восстановление поврежденных и воспаленных участков артерий. Помимо того, их потребление препятствует формированию холестериновых отложений, ассоциированных с атеросклерозом.
Картофель. Свежий, сваренный в мундире или запеченный, этот простой продукт дает организму калий, поддерживающий сосуды, железо, способствующее нормальному кровотоку, также вещества, снижающие уровень холестерина в крови (метионин, холин, аспарагиновая и глютаминовая кислоты).
Бананы. Тоже содержат много калия, помогающего почкам выводить из организма избыток натрия, что способствует нормализации кровяного давления.
Овсянка. Овес содержит клетчатку и бета-глюкан, которые нормализуют концентрацию холестерина в крови.
Зеленый чай. Для улучшения работы сердца полезно выпивать 2-3 стакана в день. В состав напитка входит вещество кверцетин, укрепляющее сосуды, предупреждающее возникновение сердечных заболеваний.
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