Цинк: дневная норма, значение для здоровья и список продуктов

Цинк является важным питательным веществом. Его можно найти во многих продуктах животного происхождения, иногда его добавляют в некоторые продукты питания, например в сухих завтраках. Для людей, которые испытывают трудности с удовлетворением своих ежедневных потребностей в цинке с помощью одной диеты, для их удобства на рынке также доступны цинковые добавки.В организме цинк активно участвует в различных процессах, связанных с клеточным метаболизмом. Около 100 ферментов требуют цинка, чтобы нормально выделяться и функционировать. Цинк также играет роль в иммунной функции, синтезе ДНК и белка, заживлении ран и даже делении клеток. Он поддерживает рост и развитие от младенчества до подросткового возраста, позволяет человеку правильно ощущать вкус и запах.Рекомендуемая дневная норма для цинка составляет 8 мг для женщин в возрасте старше 18 лет и 11 мг для мужчин того же возраста.Продукты, богатые цинком:Красное мясоМоллюскиБобовые (горох, чечевица, нут)Семена (семена конопли, тыквы, кунжута)Орехи (кешью, миндаль)Молочные продукты (сырое молоко, сыр)яйцаЦельные зерна (лебеда, пшеница, овес)Обычный картофель и сладкий картофельЗеленая фасоль и капустаТемный шоколад (от 70 до 85 процентов какао)Дефицит микроэлементов связан с различными физическими и психическими заболеваниями. Чтобы избежать серьезных последствий, придерживайтесь сбалансированной диеты, богатой питательными цельными продуктами.