Цинк: дневная норма, значение для здоровья и список продуктов
В организме цинк активно участвует в различных процессах, связанных с клеточным метаболизмом. Около 100 ферментов требуют цинка, чтобы нормально выделяться и функционировать. Цинк также играет роль в иммунной функции, синтезе ДНК и белка, заживлении ран и даже делении клеток. Он поддерживает рост и развитие от младенчества до подросткового возраста, позволяет человеку правильно ощущать вкус и запах.
Рекомендуемая дневная норма для цинка составляет 8 мг для женщин в возрасте старше 18 лет и 11 мг для мужчин того же возраста.
Продукты, богатые цинком:
Красное мясо
Моллюски
Бобовые (горох, чечевица, нут)
Семена (семена конопли, тыквы, кунжута)
Орехи (кешью, миндаль)
Молочные продукты (сырое молоко, сыр)
яйца
Цельные зерна (лебеда, пшеница, овес)
Обычный картофель и сладкий картофель
Зеленая фасоль и капуста
Темный шоколад (от 70 до 85 процентов какао)
Дефицит микроэлементов связан с различными физическими и психическими заболеваниями. Чтобы избежать серьезных последствий, придерживайтесь сбалансированной диеты, богатой питательными цельными продуктами.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий