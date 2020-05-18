Мышечная судорога знакома каждому. Эта боль может возникнуть в любой области тела, когда меньше всего ее ожидаешь; иногда мы даже не сразу распознаем ее.Есть ли среди вас кто-то, кто никогда не страдал от мышечной судороги?Ответ на данный вопрос может показаться вам странным, но звучит он как «никто»; все «благодаря» структуре нашего тела, которое состоит из мышц, и их может свести в любой момент.Давайте разберем вопрос более детально; такой вид боли широко известен под названием судорога. Однако, это не что иное, как непроизвольное сокращение мышц.В ряде случаев сокращается не вся мышечная ткань, а только ее часть, превращая судорогу в проблему локального характера. Да, боль при этом такая же по своей интенсивности и степени раздражения.Возникновение этого неприятного симптома происходит без какой-либо прямой травмы мышц или нарушения их работы; обычно возникает при перенапряжении организма или перед сном, отмечают специалисты, мнение которых приводит health info.Причины непроизвольного сокращения мышцКак уже было сказано выше, прямые травмы не способствуют появлению судороги, как ошибочно считают многие.На самом деле, те факторы, которые действительно могут вызвать мышечный спазм, намного более разнообразны и не имеют ничего общего с травмами мышечных структур.Наиболее общими причинами являются:Травмы спинного мозга.Плохая работа нервов.Мышечное перенапряжение.Недостаток необходимых витаминов и минералов.Нехватка воды в организме.Недостаточное кровоснабжение мышц.Защемление нервов спины или шейного отдела.Прочие факторы:Беременность.Менструальный цикл.Почечная недостаточность.Гипотериоз.Проблемы с алкоголем.Прием некоторых видов лекарств.Что делать, если мышцу сводит судорогой?Симптомы могут появиться в любой момент, поэтому рекомендуется знать, что делать в этих случаях. Другими словами, как же подготовиться к подобной ситуации?Перед тем, как приступить к физическим упражнениям, всегда делайте разминку.Слишком сильное напряжение мышц является одним из основных факторов их непроизвольного сокращения. По этой причине рекомендуется принять ряд мер предосторожности уже перед началом выполнения любой физической активности.Активировать все группы мышц, особенно в той области, на которую будет осуществляться основная нагрузка.Пить воду до, во время и после выполнения физической активности.Не употреблять тяжелую пищу.Если вы поели, то физические нагрузки можно начинать как минимум через 2 часа.Избегать употребления кофе или алкогольных напитков.Альтернативы для контроля возникновения спазмаЕсть много способов смягчения симптомов и предотвращения непроизвольного сокращения мышц. Мы расскажем о некоторых наиболее простых и практичных.Массировать пораженную мышцуЭтот вид борьбы с мышечными спазмами является одним из наиболее распространенных, все благодаря своей простоте и, прежде всего, большой практической пользе.Для этого вам нужно привести тело в удобное положение, исходя из того какая именно мышца оказалась затронутой судорогой.Надавливать на мышцу одной рукой, при этом массируя область круговыми движениями. Это улучшит циркуляцию крови, благодаря чему мышца вернется в нормальное состояние.Использовать тепло при возникновении спазма.Теплая вода и мышечная судорогаЭто отличная альтернатива для борьбы с судорогами мышц, особенно если они имеют длительный характер.Можно использовать различными способами:Горячий душ: нагревание воды в организме поможет постепенно успокоить мышцы и избавить их от непроизвольных сокращений.Горячая вода в сочетании с паром может стать даже еще более эффективной альтернативой.Компрессы с горячей водой: намочите компресс в горячей воде и положите на пораженную область, это улучшит состояние мышцы.Если у вас под рукой не окажется компресса, можно использовать полотенце или сложенный в несколько раз кусок ткани.Употреблять большое количество водыСтоит обратить внимание на то, что одна из главных причин возникновения мышечной судороги – это нехватка воды в организме, в связи с этим очень важно употреблять достаточное ее количество.Это не только поможет избавиться от проблемы, но и значительно снизит риск ее возникновения.В тот же момент, когда вы почувствуете боль от судороги, необходимо выпить как минимум пол-литра воды.Вы должны обратить внимание, появляется ли судорога во время физической активности. В таком случае, это будет напрямую связано с обезвоживанием организма.Важные замечанияНеобходимо понимать, что судорога – явление очень распространенное. В независимости от причин, которые ее вызывают, длительность судороги обычно не превышает 10 минут.В обратном случае, при большей продолжительности мышечного спазма, рекомендуем обратиться к врачу, который поможет выявить причину и привести в норму поврежденную мышцу.