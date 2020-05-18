Мир постепенно захватывает опасная супербактерия

Ученые бьют тревогу: в мире распространяется устойчивый патоген - Stenotrophomonas maltophilia, передает Medical Express. Штаммы S.maltophilia встречаются в нескольких природных и связанных с человеком экосистемах.Бактерия долгое время считалась относительно неопасной, но в настоящее время это один из самых страшных внутрибольничных патогенов. Она особенно опасна для пациентов с ослабленным иммунитетом или для пациентов с воспалительными заболеваниями легких. Хотя зона поражения практически любой орган, наиболее распространены инфекции дыхательных путей и крови.Анализ генома патогена позволил выделить 23 линии происхождения с различными уровнями распространенности. Одна конкретная линия распространена во всем мире и имеет самый высокий уровень связанных с человеком штаммов. Этот тип "Sm6" также характеризуется наличием ключевых генов вирулентности и устойчивости. Конкретная конфигурация генов может способствовать распространению различных подтипов S. maltophilia в условиях стационара, при антимикробном лечении.