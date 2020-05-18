Популярные и полезные суперфуды 2020

Суперфуды — это продукты, наполненные пользой для здоровья в каждом миллиметре такой пищи. Когда-то популярными стали ягоды годжи, семена чиа, льняные семечки. С каждым годом к списку суперфудов добавляются новые. Какие суперфуды популярны в этом году? Расскажет MedikForum.ru.Ореховое маслоВ составе данного продукта целая масса полезных минералов и аминокислот. Неудивительно, что специалисты пророчат суперфуду светлое будущее и считают, что он заменит оливковое и подсолнечное масло. Ведь благодаря ему можно справиться с хронической усталостью, снизить артериальное давление.МорингаСуперфуд способен оказать более сильный эффект, чем матча. Витамины в составе позволят бороться с авитаминозом, болезнями желудка, сахарным диабетом. Моринга используется как заправка для салата, для приготовления супа или смузи.Грибы чагаБерезовые грибы заливают тёплой водой, оставляют на пару дней. Получается напиток из грибов, называемое европейцами грибным кофе. Суперфуд благотворно работает на пользу пищеварительной системе, приводит в норму артериальное давление, снижает болезненность, оказывает противовирусное действие.Мука кассавыСуперфуд используют обычно в Европе, до России и стран СНГ он потихоньку доходит. Муку кассавы применяют в выпечке, вместо гречневой и кокосовой. Польза заключается в том, что её делают из корнеплодов, поэтому продукт является хорошей альтернативой безглютеновой муки. Полезна для людей с синдромом раздраженного кишечника, изжогой, непереносимостью глютена.Арбузные семечкиВ детстве каждому ребёнку говорили, что арбузные семечки потреблять нежелательно. Что только не придумывали ради того, чтобы дети не глотали эти коричневые штучки. Вплоть до того, что в животе арбуз вырастет. Но семена ягоды очень полезны. В одной чашке арбузных семечек содержится более 30 граммов белка, магний, витамин В, полезные жиры. Обжарив их на сковороде, вполне можно пощелкать. Но следует тщательно пережевывать суперфуд.Ягоды макиНа смену ягодам годжи и асаи приходят индийские маки. Приятный вкус в сочетании с положительным действием делают еду великолепным помощником организма. Они нормализуют сахар в крови, являются антиоксидантами, ускоряют обмен веществ и пищеварение.ЧуфаТигровые орехи становятся всё популярнее. Полезные свойства чуфы объясняются наличием растительного белка, калия, пищевых волокон, пробиотиков, магния. Чуфа улучшает пищеварение, оказывает антибактериальный эффект, успокаивает мышцы после тренировки, улучшает здоровье почек, снимает боль при менструации.