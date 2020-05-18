Зависимость от видеоигр существует в реальности

Новое исследование показало, что у каждого десятого геймера подростка возникают патологические симптомы, свидетельствующие о формировании сильной зависимости. Они проявляют себя депрессивностью, агрессией и повышенной тревожностью.Сильная психологическая зависимость от видеоигр - реальность для 10% всех геймеров подросткового возраста. Она может проявляться тяжёлыми психологическими, социальными и поведенческими нарушениями, как установили психологи из США. Они называют цифру в 10% геймеров «существенным меньшинством», которое нельзя игнорировать. Каждый десятый подросток подпадает под категорию патологических геймеров, то есть он проводит за любимым занятием слишком много времени, ему с большим трудом удается полностью абстрагироваться от видеоигр, они негативно влияют на функционирование его здоровье.В ходе наблюдений подростки из категории патологических геймеров проявляли повышенный уровень депрессий, агрессии, стыда, излишнюю тягу к использованию смартфонов и беспокойство по мере приближения к 20-летию. Наблюдения продолжались в течение 6 лет, это самое длительное исследования, касающееся зависимости от видеоигр. Его авторы полагают, что должна существовать золотая середина в том, что касается увлечения играми, Особенно это актуально сейчас, когда множество детей и подростков безвылазно находится дома.Многие геймеры из разных стран мира сегодня только и делают, что играют, поскольку школы закрыты. Учёные и раньше неоднократно высказывались о существовании психологической зависимости от видеоигр, но не было масштабных и надежных исследований, которые бы показывали масштаб этой проблемы.