Ученые рассказали, как бросить курить женщинам

Важно избавиться от стресса.Американские ученые из Медицинского университета Южной Каролины США провели эксперимент, в ходе которого следили почти за двумя сотнями курильщиков.Ученые пришли к выводу, что присущая женщинам нервозность может усиливать их тягу и привыкание к курению.Учитывая результаты исследований, женщина, находящаяся в стрессе, не сможет бросить курить. Для этого ей необходимо восстановить свой покой.Зависимость от курения у прекрасной половины человечества определяется не желанием получить новую дозу никотина, а психоэмоциональным фактором.«Самым распространенным предлагаемым способом бросить курить сегодня является никотинозаменяющая терапия – пластыри, жевательные резинки, ингаляторы. Если женщина подсела именно на никотин, то это отличное решение. Однако для тех, у кого это способ привести себя в чувства, такое лечение будет не очень эффективно», – отметили исследователи.Потому, чтобы избавиться от этой вредной привычки, женщинам рекомендуют заниматься медитацией, общаться с психологом и проще смотреть на жизненные невзгоды.