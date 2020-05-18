6 советов от немецких экспертов, помогающих ускорить сжигание жира

Чтобы ускорить сжигание жира в теле, немецкие эксперты советуют употреблять достаточно много пищи на завтрак, есть белок и клетчатку, включить в рацион перец.Как сообщает MedikForum.ru, для активного сжигания жира важно хорошо питаться. Когда организм получает сигнал о нехватке питательных компонентов, он снижает обмен веществ: при этом замедляются все важные процессы, способствующие сжиганию жира, теряется мышечная масса. Это опасно, поскольку мышцы являются единственной системой организма, которая стимулирует потерю жира.«Для поддержания активного обмена веществ и расхода жира важны физические упражнения и рацион», - подчеркивает профессор Андреас Пфайффер из Немецкого института исследований в области питания.Эксперты дали несколько советов, помогающих ускорить замедлившийся жировой обмен и начать терять лишние килограммы. Их опубликовал журнал Fit for Fun.Ешьте плотный завтрак. По словам специалистов, получая утром энергетический заряд в виде плотного завтрака, обмен веществ активизируется должным образом. Американскими исследователями было установлено: люди, потребляющие утром от 22 до 55 процентов своих ежедневных калорий, реже имеют проблему лишнего веса.Употребляйте достаточно белка. Адекватное потребление белка имеет большое значение для наращивания мышечной массы. Стандартная рекомендуемая суточная доза для среднего человека, не занимающегося спортом, составляет примерно 46 граммов белка для женщин, 65 граммов для мужчин. Если вы тренируетесь, количество белка должно увеличиваться. Лучшими пищевыми источниками белка являются постное мясо, рыба, молочные продукты, яйца, орехи, бобовые.Помните о клетчатке. Немецкое общество питания рекомендует ежедневно употреблять минимум 30 граммов клетчатки. Его эксперты поясняют: пищевые волокна поддерживают пищеварительную систему, помогают организму усваивать важные питательные вещества, поддерживают стабильный уровень сахара в крови, препятствуют перееданию. Нерастворимой клетчатки много в овощах, цельных крупах, бобовых.Перчите еду. Научно доказано, что капсаицин (активный ингредиент, обеспечивающий остроту перцу чили) ускоряет обмен веществ, вместе с ним – сжигание жира.Избегайте переработанных продуктов. Многочисленные химические вещества в пище готового производства плохо влияют на метаболические процессы, в том числе замедляют жировой обмен. Специалисты советуют покупать натуральные свежие, необработанные продукты и готовить из них.Не допускайте дефицита железа. Оно необходимо для снабжения мышц кислородом, дефицит вещества снижает активность обмена веществ. Диетологи замечают: из продуктов животного происхождения железо усваивается организмом лучше, чем из растительных.