Ученые объяснили отсутствие иммунитета к COVID-19 у переболевших

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Известно, что у части переболевших коронавирусной инфекцией не вырабатывается иммунитет. Оказалось, что 7-8% пациентов могут справиться с болезнью с помощью своих белков "атакующих" вирус — интерфероновому ответу организма. Но при этом антитела у человека не возникнут и, соответственно, иммунитет не выработается.Об этом рассказала профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), директор Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова в интервью "Ленте.ру"."Недавно ученые из Китая опубликовали препринт [черновик] научной работы, — объяснила Баранова. — Сразу после выздоровления у людей померили наличие антител. Оказалось, что из 171 человека у 11 их вообще не было выявлено. То есть примерно 7-8 процентов избавились от вируса путем собственного интерферонового ответа".По словам Барановой, это означает, что организм у них так и не выработал антитела.При этом, как объяснила она, в исследовании китайских ученых участвовали и "легкие". и "тяжелые" пациенты с выраженными симптомами инфекции. Примерно у 14% ученые обнаружили высокий и "супервысокий" уровень антител, но у большинства титры антител были средними, а еще у 15-20% их оказалось совсем мало.