Гигиена и профилактика заболеваний почек

Профилактика заболеваний почек включает в себя огромное количество нюансов, которые нужно учитывать для того, чтобы один из основных фильтров вашего организма не пострадал.Придерживаясь определенного образа питания и питья, изредка проводя чистку почек, вы сможете избежать болезней этого органа. Давайте рассмотрим, какие меры профилактики необходимо проводить для наших почек.Что нужно делать для сохранения здоровья почекПредупреждение заболеваний почек состоит в соблюдении нехитрых правил, совершенно не требующих от вас больших затрат времени или денег. Они относятся и к образу жизни, и к образу питания и питья, и (что немаловажно) к профилактике образования источников хронической инфекции в организме.Режим питанияДля почек важно не частота, а характер питания. Постарайтесь не налегать на богатые белком продукты: мясо и рыбу, особенно жирные, способствуют образованию уратных камней в почках.Если вы хотите похудеть и сидите на диете, обратите внимание на ее сбалансированность.Полезные продукты для почек: арбуз, клюква, брусника, виноград, земляника, черника, шиповник, тыква, зелень (петрушка, сельдерей, укроп), дыня, морская рыба, огурцы, яблоки, капуста, сладкий перец.Как правильно питьПитьевой режим очень важен. При этом мы должны не только правильно подсчитать, сколько жидкости пить, но и какую именно жидкость употреблять: только так у всех ферментов нашего организма будет обеспечено нормальное «поле деятельности» (они не работают в сухой среде), кроме того, уменьшится концентрация токсичных веществ на объем жидкости.Если болят почки, но у вас пока еще не страдает ни артериальное давление, ни уровень гемоглобина, а отеки появляются только после обильно принятой жидкости, ваша суточная норма – около 1,5 литров (если врач не посоветовал иначе). Стоит запомнить, что в некоторых случаях объем принимаемой жидкости должен быть увеличен. Это такие: тяжелая физическая работа, жаркая погода, работа в «горячих» цехах, повышенная температура тела, понос, рвота, одышка. В этих случаях здоровье почек зависит целиком от приема адекватного потерям количества воды. И дело не в выведении камней из почек, а именно в том, чтобы сохранить живой функционирующую почечную ткань, которая погибает без нормального восполнения потерь.Что нужно знать о качестве потребляемой жидкости: та, которая нужна вам для поддержания жизни, должна приниматься в виде соков, клюквенных морсов, компотов, зеленых чаев, качественной воды без газа. Если же вы теряете жидкость (например, в жару), то восполнять объем нужно компотами, минеральной водой без газа, растворами типа «Регидрона» или «Оралита», в которых содержится достаточное количество калия, кальция и магния, иначе вы рискуете заработать судороги мышц.Работа кишечникаЧтобы сохранить почки здоровыми, немаловажно следить не только за своим питанием, но и за функцией кишечника: запоры, то есть застой каловых масс в кишечнике, приводят к тому, что часть токсинов всасывается в кровь. А это предстоит «исправлять» почкам.Недолеченные болезни, холод и сыростьПостоянно поступающие в кровь токсины из хронически воспаленных миндалин, кариозных зубов, больных суставов также создают повышенную нагрузку на почки. Холодная погода и высокая влажность воздуха создают идеальные условия для переохлаждения, что может приводить к развитию заболевания почек.Кроме того, для здоровья почек полезно делать лечебные ванны.- Для очищения почек хорошо делать теплые ванны. Во время приема ванны нужно одновременно есть арбуз. Ванны лучше принимать за полночь.- Мелко порубить веточки сосны и шишки ели, смешать, поместить смесь в 10-литровую посуду, на одну треть объема залить водой, поставить на слабый огонь и варить 30 мин., настоять 1 час, процедить, вылить в ванну. Такая ванна полезна для почек и мочевого пузыря, хорошо действует на кожу, укрепляет сосуды.- Взять в равных пропорциях сенную труху, сосновые веточки, овсяную солому, измельчить. Поместить смесь в 10-литровую посуду на половину ее объема. Долить кипятка. Варить на слабом огне 20 мин., настоять 1 час. Процедить и вылить в ванну.- Для полной ванны взять 350 г хвоща, для сидячей и ножной ванн — 150 г. Хвощовые ванны применяются при почечной колике, циститах. При хроническом цистите можно применять сидячие паровые ванны из отвара полевого хвоща продолжительностью по 30 мин., а при хроническом пиелонефрите туловище обертывать тканью, смоченной тем же отваром, но разведенным наполовину водой. Компресс должен быть теплым, согревающим. Продолжительность каждой процедуры — 1,5 часа.- Листья березы, траву спорыша, листья шалфея смешать. 200 г смеси залить 3–5 л кипятка, настоять в течение 2—3 часов, процедить и вылить в ванну. Температура воды в ванне должна быть 32–34 градусов по Цельсию. Процедуры принимать через день по 15–20 мин. Курс лечения — 7~9 ванн.