Гигиена и профилактика заболеваний почек
Придерживаясь определенного образа питания и питья, изредка проводя чистку почек, вы сможете избежать болезней этого органа. Давайте рассмотрим, какие меры профилактики необходимо проводить для наших почек.
Что нужно делать для сохранения здоровья почек
Предупреждение заболеваний почек состоит в соблюдении нехитрых правил, совершенно не требующих от вас больших затрат времени или денег. Они относятся и к образу жизни, и к образу питания и питья, и (что немаловажно) к профилактике образования источников хронической инфекции в организме.
Режим питания
Для почек важно не частота, а характер питания. Постарайтесь не налегать на богатые белком продукты: мясо и рыбу, особенно жирные, способствуют образованию уратных камней в почках.
Если вы хотите похудеть и сидите на диете, обратите внимание на ее сбалансированность.
Полезные продукты для почек: арбуз, клюква, брусника, виноград, земляника, черника, шиповник, тыква, зелень (петрушка, сельдерей, укроп), дыня, морская рыба, огурцы, яблоки, капуста, сладкий перец.
Как правильно пить
Питьевой режим очень важен. При этом мы должны не только правильно подсчитать, сколько жидкости пить, но и какую именно жидкость употреблять: только так у всех ферментов нашего организма будет обеспечено нормальное «поле деятельности» (они не работают в сухой среде), кроме того, уменьшится концентрация токсичных веществ на объем жидкости.
Если болят почки, но у вас пока еще не страдает ни артериальное давление, ни уровень гемоглобина, а отеки появляются только после обильно принятой жидкости, ваша суточная норма – около 1,5 литров (если врач не посоветовал иначе). Стоит запомнить, что в некоторых случаях объем принимаемой жидкости должен быть увеличен. Это такие: тяжелая физическая работа, жаркая погода, работа в «горячих» цехах, повышенная температура тела, понос, рвота, одышка. В этих случаях здоровье почек зависит целиком от приема адекватного потерям количества воды. И дело не в выведении камней из почек, а именно в том, чтобы сохранить живой функционирующую почечную ткань, которая погибает без нормального восполнения потерь.
Что нужно знать о качестве потребляемой жидкости: та, которая нужна вам для поддержания жизни, должна приниматься в виде соков, клюквенных морсов, компотов, зеленых чаев, качественной воды без газа. Если же вы теряете жидкость (например, в жару), то восполнять объем нужно компотами, минеральной водой без газа, растворами типа «Регидрона» или «Оралита», в которых содержится достаточное количество калия, кальция и магния, иначе вы рискуете заработать судороги мышц.
Работа кишечника
Чтобы сохранить почки здоровыми, немаловажно следить не только за своим питанием, но и за функцией кишечника: запоры, то есть застой каловых масс в кишечнике, приводят к тому, что часть токсинов всасывается в кровь. А это предстоит «исправлять» почкам.
Недолеченные болезни, холод и сырость
Постоянно поступающие в кровь токсины из хронически воспаленных миндалин, кариозных зубов, больных суставов также создают повышенную нагрузку на почки. Холодная погода и высокая влажность воздуха создают идеальные условия для переохлаждения, что может приводить к развитию заболевания почек.
Кроме того, для здоровья почек полезно делать лечебные ванны.
- Для очищения почек хорошо делать теплые ванны. Во время приема ванны нужно одновременно есть арбуз. Ванны лучше принимать за полночь.
- Мелко порубить веточки сосны и шишки ели, смешать, поместить смесь в 10-литровую посуду, на одну треть объема залить водой, поставить на слабый огонь и варить 30 мин., настоять 1 час, процедить, вылить в ванну. Такая ванна полезна для почек и мочевого пузыря, хорошо действует на кожу, укрепляет сосуды.
- Взять в равных пропорциях сенную труху, сосновые веточки, овсяную солому, измельчить. Поместить смесь в 10-литровую посуду на половину ее объема. Долить кипятка. Варить на слабом огне 20 мин., настоять 1 час. Процедить и вылить в ванну.
- Для полной ванны взять 350 г хвоща, для сидячей и ножной ванн — 150 г. Хвощовые ванны применяются при почечной колике, циститах. При хроническом цистите можно применять сидячие паровые ванны из отвара полевого хвоща продолжительностью по 30 мин., а при хроническом пиелонефрите туловище обертывать тканью, смоченной тем же отваром, но разведенным наполовину водой. Компресс должен быть теплым, согревающим. Продолжительность каждой процедуры — 1,5 часа.
- Листья березы, траву спорыша, листья шалфея смешать. 200 г смеси залить 3–5 л кипятка, настоять в течение 2—3 часов, процедить и вылить в ванну. Температура воды в ванне должна быть 32–34 градусов по Цельсию. Процедуры принимать через день по 15–20 мин. Курс лечения — 7~9 ванн.
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