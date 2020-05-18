Ученые рассказали о новом способе определения продолжительности жизни
Его суть состоит в подсчете максимального потребления кислорода (МПК), доступного человеку за одну минуту. В ходе анализа данных 55 тысяч человек ученые выяснили, что чем худшими были показатели МПК, тем более вероятным был риск преждевременной смерти. Соответственно, высокие показатели потребления кислорода сигнализировали о более продолжительной жизни.
При этом исследователи утверждают, что для повышения этого показателя необходимо вести более активный образ жизни, причем начинать занятия спортом не поздно в любом возрасте. По их подсчетам, если люди начинали больше внимания уделять спорту в возрасте более 50 и продолжали эти занятия регулярно, то показатель преждевременной смерти у них значительно снижался. При этом наиболее эффективными в этом плане ученые называют высокоинтенсивные интервальные тренировки.
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