Ученые рассказали о новом способе определения продолжительности жизни

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Биологический возраст человека совсем не обязательно соответствует указанным в паспорте цифрам. Причем он может быть как большим, так и меньшим. Ученые предлагают различные способы его определения, отдавая предпочтение то одному, то другому. Норвежские ученые считают, что наиболее точно определить продолжительность жизни можно с помощью так называемого "кислородного" способа.Его суть состоит в подсчете максимального потребления кислорода (МПК), доступного человеку за одну минуту. В ходе анализа данных 55 тысяч человек ученые выяснили, что чем худшими были показатели МПК, тем более вероятным был риск преждевременной смерти. Соответственно, высокие показатели потребления кислорода сигнализировали о более продолжительной жизни.При этом исследователи утверждают, что для повышения этого показателя необходимо вести более активный образ жизни, причем начинать занятия спортом не поздно в любом возрасте. По их подсчетам, если люди начинали больше внимания уделять спорту в возрасте более 50 и продолжали эти занятия регулярно, то показатель преждевременной смерти у них значительно снижался. При этом наиболее эффективными в этом плане ученые называют высокоинтенсивные интервальные тренировки.