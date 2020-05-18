Киви: содержание витаминов и удивительная польза для здоровья

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Первоначально киви был известен как «персик обезьяны» - он был основной продукт питания диких обезьян и произрастал на юго-западе Китая. Традиционная китайская медицина обычно использовала киви для лечения лихорадки, восстановления пищеварения и предотвращения вирусных инфекций. Киви обладает огромными преимуществами для здоровья, включая укрепление иммунитета и улучшение обмена веществ.4 главных преимущества киви для здоровьяСодержит много витаминов и минераловОдин киви содержит следующие макроэлементы:Калории: 42,1 ккалУглеводы: 10,1 гКлетчатка: 2,1 гКальций: 23,5 мгМагний: 11,7 мгФосфор: 23,5 мгКалий: 215 мгВитамин С: 64 мгВитамин Е: 1,0 гУкрепляет иммунитетКиви является отличным источником иммуностимулирующих антиоксидантов. Он также обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, которые могут подавлять рост болезнетворных бактерий, таких как Escherichia coli и Staphylococcus aureus. Витамин С повышает иммунитет, стимулируя выработку антител и лейкоцитов, которые борются с патогенами.Улучшает пищеварение и обмен веществПищевые волокна (клетчатка) улучшает пищеварение и регулирует движение кишечника. Это, в свою очередь, поддерживает потерю веса из-за эффектов на сытость. Пищевые волокна подавляют всасывание избытка глюкозы и холестерина в кишечнике.Способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеванийКиви является отличным источником калия, который регулирует кровяное давление. Содержание антиоксидантов может снизить количество «плохого» холестерина в крови, снижая риск сердечного приступа, гипертонии, нарушений обмена веществ и сердечно-сосудистых заболеваний.