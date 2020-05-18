Одна порция жирной пищи может помешать сконцентрироваться

Для учёных стал настоящим открытием тот факт, что влияние насыщенных жиров на внимательность начинает проявляться после первой же порции.Хорошо известно, что в долгосрочной перспективе большое количество животных жиров в рационе увеличивает риск многих патологий, например, болезней сердца. В новом исследовании, которое опубликовано в The American Journal of Clinical Nutrition, ученые показали, что жирная пища может оказывать негативное воздействие практически немедленно. Оказывается, насыщенные жиры могут не лучшим образом сказываться на способности людей концентрировать внимание на чём-либо.Источники насыщенных жиров – красное мясо, птица, молочные продукты и некоторые масла (пальмовое, кокосовое). Ненасыщенные жиры, которые считаются полезными для сосудов и мозга, содержатся в растительных маслах (подсолнечном, оливковом) и рыбе.В новом исследовании участвовала 51 женщина. Участницы проходили тесты на устойчивость внимания после того, как съедали один из видов экспериментального завтрака – приготовленный с применением насыщенных жиров или подсолнечного масла. Сами женщины не знали, с каким видом жира они употребляют пищу: все порции были сделаны похожими друг на друга (они напоминали фастфуд), их калорийность была одинаковой.Это было кроссоверное исследование: сначала каждая женщина проходила тест после употребления одного вида экспериментального завтрака, а через несколько недель эксперимент повторялся с другой пищей.После приема пищи, которая содержит насыщенные жиры, результаты тестов на внимание у женщин были хуже в среднем на 11%. Этот вид еды также был связан с увеличением концентрации воспалительных маркеров в крови.В этом исследовании ученые не определяли, что происходит в мозге после приема жирной пищи. Но они указывают, что ранее было известно, что жирная еда увеличивает уровень воспаления во всем организме. Кроме того, жирные кислоты могут проникать через гематоэнцефалический барьер – из крови в мозг. Авторы исследования не исключают, что жирные кислоты взаимодействуют с мозгом напрямую.«Большая часть исследований, которые посвящены эффекту диеты, фокусируются на длительных периодах. В нашем случае это была лишь одна порция. То, что в этом исследовании мы видели разницу, довольно незаурядно», - сообщила Аннелиза Мэдисон (Annelise Madison), профессор Университета штата Огайо, соавтор исследования.Ученые обращают внимание, что это исследование говорит о том, что у людей, которые сейчас обращаются к жирной пище, чтобы успокоить свои волнения по поводу пандемии, внимание может страдать даже больше, чем показано в этой работе.