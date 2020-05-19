Самомассаж для здоровья глаз и улучшения зрения

Для здоровья глаз и улучшения зрения полезно делать самоомассаж.Упражнение 11. Сядьте на стул, выпрямите спину, смотрите прямо перед собой.2. Быстро поморгайте 10–12 раз, затем закройте глаза и отдохните в течение 3–5 секунд.3. Повторите упражнение 4–5 раз.Упражнение 21. Сядьте на стул, выпрямите спину, смотрите прямо перед собой.2. Закройте глаза, попеременно сокращайте и расслабляйте мышцы, как бы зажмуриваясь от яркого солнца. Откройте глаза, останьтесь в таком положении на 3–5 секунд.3. Повторите упражнение 4–5 раз.Упражнение 31. Сядьте на стул, выпрямите спину, смотрите прямо перед собой.2. Закройте глаза, положите на верхние веки указательные, средние и безымянные пальцы. Легко надавливайте на веки подушечками пальцев (частота надавливаний должна составлять 40–80 в минуту).При выполнении этого упражнения у вас не должно возникать болевых ощущений.Выполняйте упражнение в течение 10 секунд, затем постепенно доведите время выполнения до 1 минуты.Упражнение 41. Сядьте на стул, выпрямите спину, смотрите прямо перед собой.2. Закройте глаза, положите на них указательные и средние пальцы таким образом, чтобы боковые поверхности указательных пальцев касались краев глазниц.3. Подушечками пальцев легко надавите на глаза, останьтесь в таком положении на 3–5 секунд.4. Ослабьте давление, затем снова усильте его.5. Повторите упражнение 4–5 раз, в завершение помассируйте глаза круговыми движениями.Упражнение 51. Сядьте на стул, выпрямите спину, смотрите прямо перед собой.2. Закройте глаза, положите все пальцы, кроме больших, на глаза.3. Слегка надавите на глаза, зафиксируйте положение на 3–5 секунд.4. Ослабьте давление, дайте глазам отдохнуть в течение 1–2 секунды.5. Выполните упражнение 8–10 раз.Упражнение 61. Сядьте на стул, выпрямите спину, смотрите прямо перед собой.2. Закройте глаза, положите на верхние веки указательные, средние и безымянные пальцы. Легко надавите на глаза подушечками пальцев, останьтесь в таком положении на 2–3 секунды, затем снимите пальцы с век, откройте глаза.3. Повторите упражнение 4–5 раз.Упражнение 71. Сядьте на стул, выпрямите спину, смотрите прямо перед собой.2. Закройте глаза, положите руки так, чтобы глаза располагались между мизинцами и безымянными пальцами.3. Выполните серию надавливаний на внешние уголки глаз.Упражнение 81. Сядьте на стул, выпрямите спину, смотрите прямо перед собой.2. Закройте глаза, коснитесь подушечками указательных пальцев внешних уголков глаз.3. Слегка надавливая, проведите ими по краю глазниц снизу вверх, затем сверху вниз.4. Выполните легкие постукивающие движения кончиками указательных пальцев по краю глазниц, затем по верхним векам.5. Выполняйте упражнение в течение 10 секунд, постепенно увеличьте время выполнения до 1 минуты.Упражнение 91. Сядьте на стул, выпрямите спину, смотрите прямо перед собой.2. Положите пальцы на лоб таким образом, чтобы мизинцы располагались на бровях.3. Проведите подушечками пальцев в направлении к вискам, затем в обратном направлении.4. Проведите подушечками пальцев в направлении внутренних уголков глаз, а затем в обратную сторону.5. Проведите подушечками пальцев в направлении внешних уголков глаз, затем в обратном направлении.6. Вернитесь в исходное положение и повторите пункты 3–5, слегка надавливая на кожу подушечками пальцев.7. Выполняйте упражнение в течение 10 секунд, затем постепенно доведите время выполнения до 1 минуты.Упражнение 101. Сядьте на стул, выпрямите спину, смотрите прямо перед собой.2. Расположите подушечки указательных пальцев на внешних уголках глаз.3. Слегка надавливая на кожу, приподнимите уголки глаз вверх.4. Выполните круговые движения по часовой стрелке подушечками указательных пальцев (давление на кожу должно быть едва заметным).5. Выполните круговые движения против часовой стрелки.6. Опустите с помощью пальцев уголки глаз вниз.Повторите массирующие круговые движения сначала по часовой стрелке, затем против нее.Упражнение 111. Сядьте на стул, выпрямите спину, смотрите прямо перед собой.2. Закройте глаза, положите на них указательные пальцы. Выполняйте подушечками пальцев массирующие движения по верхнему веку от носа к наружному краю глаза, по нижнему — от наружного края к носу, затем в обратном направлении.3. Выполняйте упражнение в течение 10 секунд, затем постепенно доведите время выполнения до 1 минуты.Упражнение 121. Сядьте на стул, выпрямите спину, смотрите прямо перед собой.2. Расположите подушечки указательных пальцев на внешних уголках глаз.3. В течение 30 секунд выполняйте круговые движения по часовой стрелке подушечками указательных пальцев, слегка надавливая на кожу.4. Повторите движение против часовой стрелки.5. Переместите подушечки указательных пальцев на внутренние уголки глаз, выполните массирующие движения, как описано выше.Упражнение 131. Сядьте на стул, выпрямите спину, смотрите прямо перед собой.2. Положите сложенные вместе указательные и средние пальцы под глазами таким образом, чтобы их кончики упирались в переносицу.3. Проведите подушечками пальцев в направлении внешних уголков глаз, затем обратно.4. Выполните легкие постукивающие движения подушечками указательных и средних пальцев вокруг глаз.5. Закройте глаза, выполните легкие постукивающие движения сначала по верхним, затем по нижним векам.