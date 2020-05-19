Ученые показали, почему антидепрессанты опасны при беременности

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина вроде сертралина являются популярными лекарственными средствами, которые назначают при депрессии. Они работают, повышая концентрацию серотонина в мозге. Известно: серотонин важен для формирования эмбриона. Данные препараты считаются безопасными для беременных, хотя и зафиксированы данные о негативном эффекте средств, производимом на развитие детей, пишет Medical Express.Университет Тафтса решил разобраться с этим явлением, проведя эксперименты с плодовыми мушками и их личинками (очень напоминают человеческие эмбрионы). Ученые предположили, что появление врожденных дефектов было результатом повреждения ДНК сертралином. В этом случае, проблему решало бы использование антиоксидантов вроде витамина С.Ученые отталкивались от того, что под воздействием препарата личинки будут развиваться медленнее, чем обычно. Но на практике почти половина личинок умерла еще до того, как достигла конечной стадии своего развития. Зато применение антиоксидантов (витамина С) позволяло почти всем личинкам выжить.При этом сертралин ранее не демонстрировал токсичность в ходе экспериментов с клеточными культурами людей и грызунов. В рамках последнего исследования специалисты вымачивали ткани крыльев мушек в сертралине. В итоге было зафиксировано в три раза больше нормы разрывов ДНК в клетках тканей. По мнению ученых, препарат вызывает врожденные дефекты, непосредственно повреждая генетический код развивающихся эмбрионов.