Медики рассказали, кому не рекомендуется пить кефир на ночь

Полезный, богатый кальцием кефир не всем людям можно пить на ночь, мнение врачей приводят СМИ.В первую очередь отказаться от этой привычки следует тем, у кого нарушена функция ЖКТ.Даже у здоровых людей кефир может вызвать процессы брожения в организме, что приведет к метеоризму и нарушению в работе системы пищеварения.Также врачи советуют воздержаться от стакана кефира на ночь страдающим от головной боли и мигрени. Этот кисломолочный продукт содержит большое количество белка, на расщепление которого уходит время и силы.В итоге за ночь организм не успевает отдохнуть. После такого сна человек может испытывать чувство усталости и раздражения.