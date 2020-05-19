Медики рассказали, кому не рекомендуется пить кефир на ночь

Полезный, богатый кальцием кефир не всем людям можно пить на ночь, мнение врачей приводят СМИ.

В первую очередь отказаться от этой привычки следует тем, у кого нарушена функция ЖКТ.

Даже у здоровых людей кефир может вызвать процессы брожения в организме, что приведет к метеоризму и нарушению в работе системы пищеварения.

Также врачи советуют воздержаться от стакана кефира на ночь страдающим от головной боли и мигрени. Этот кисломолочный продукт содержит большое количество белка, на расщепление которого уходит время и силы.

В итоге за ночь организм не успевает отдохнуть. После такого сна человек может испытывать чувство усталости и раздражения.
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