Плохие привычки в питании, которые мешают вам похудеть

Потерять вес непросто, но один из наиболее эффективных способов сделать это - физические упражнения и правильное питание.Однако это трудно, если у вас есть плохие привычки в питании.Еда перед компьютером или телевизоромКогда вы едите, когда занимаетесь чем-то другим, вы не уделяете должного внимания тому, сколько вы едите. Не ешьте обед, пока вы работаете за компьютером или смотрите телевизионные шоу."Бессмысленная еда"Невнимание к еде вызывает переедание. Насладитесь каждым кусочком. Есть много ароматных, питательных блюд, которые вы можете съесть, чтобы помочь вам избежать переедания и перекусов поздней ночью.Питание в случайное времяСледуйте регулярному расписанию основных приемов пищи и перекусов. Это гарантирует, что вы не будете случайно "перехватывать кусочек".Слишком быстроЕсли вы будете есть слишком быстро можете переедать. Ваш мозг и желудок общаются друг с другом: сигнализируя о голоде, чтобы вы знали, что пора есть, и сигнализируя о сытости - пора остановиться. Однако пройдет не менее 20 минут после еды, прежде чем мозг получит сигнал о том, что желудок полон. Если вы едите слишком быстро, вы съедите слишком много, прежде чем сигнал будет отправлен.Причудливые диетыПричудливые диеты лишают достаточного количества пищи. Это может заставить вас переедать, перекусывать нездоровой пищей.Вместо того, чтобы придерживаться строгих диет, соблюдайте принципы сбалансированного питания.