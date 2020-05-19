Названы сладости, которые можно себе позволить даже на диете

Не стоит во всем себе отказывать.Во время диеты, направленной на коррекцию массы тела, допускается присутствие в рационе определенных сладостей и десертов.Об этом на своей странице в соцсети написала Facebook диетолог Наталья Мальцева.МедПо словам диетолога, мед станет великолепным десертом к чаепитию. Мед содержит витамины, микроэлементы, антиоксиданты. «Такое лакомство кроме непередаваемого вкуса обладает еще и целебным воздействием. Добавьте в мед любимые орехи и индекс полезности десерта увеличиться в разы», — отметила диетолог.СухофруктыСухофрукты – категория полезных десертов номер два. «Курага, чернослив, изюм – в них сконцентрирована вся сила фруктов. Горсточка сухофруктов в день – и вы счастливы. Добавьте в вашу смесь меда и орехов немного сухофруктов – красота неимоверная, а как вкусно», — отметила диетолог.Пастила«Пастила, мармелад, зефир – сладости из категории полуполезных, потому что в них содержится сахар или фруктоза. Но остальная часть состава – это фруктовое пюре, что не может не радовать. А лучше приготовьте такие десерты самостоятельно – из яблок, слив или смородины», — сказала диетолог.ХалваПо словам диетолога, рахат-лукум, халва, козинаки – полезные, вкусные, но очень калорийные восточные сладости. Но если стоит выбор между куском торта и кусочком ароматной халвы – без сомнений выбирайте последнее.Горький шоколадГорький шоколад – не только полезный десерт, но и отличный энергетик. «Покупайте самый дорогой – в этом случае на качестве экономить не нужно», — отметила диетолог. ?