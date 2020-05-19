Биологи: стресс матери оказался не так плох как предполагалось

Биологи из Университета Айовы обнаружили, что самки круглых червей могут предупредить потомство об опасностях, с которыми они столкнутся при рождении, и передача эта происходит до зачатия.Исследование показывает, что самка круглого червя выпускает серотонин, когда чувствует опасность, например, изменение температуры. Серотонин попадает из центральной нервной системы матери в ее неоплодотворенные яйцеклетки, где предупреждение, а затем передается потомству после зачатия.В экспериментах исследователи обнаружили, что эмбрионы от матерей, которые передавали сигнал опасности с помощью серотонина, имели более высокую рождаемость и выживаемость, чем эмбрионы самок, у которых была удалена передача серотонина.«Наше исследование показывает, что сенсорный ответ матери на опасность фактически защищает потомство», - рассказывает Вина Прахлад, доцент кафедры биологии и автор исследования, ответственный за переписку. «Проще говоря, она защищает своих потенциальных детей, прежде чем защитит себя. Стресс у матери не всегда плох. В этом случае он фактически готовит потомство к будущему».