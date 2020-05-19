Биологи: стресс матери оказался не так плох как предполагалось
Исследование показывает, что самка круглого червя выпускает серотонин, когда чувствует опасность, например, изменение температуры. Серотонин попадает из центральной нервной системы матери в ее неоплодотворенные яйцеклетки, где предупреждение, а затем передается потомству после зачатия.
В экспериментах исследователи обнаружили, что эмбрионы от матерей, которые передавали сигнал опасности с помощью серотонина, имели более высокую рождаемость и выживаемость, чем эмбрионы самок, у которых была удалена передача серотонина.
«Наше исследование показывает, что сенсорный ответ матери на опасность фактически защищает потомство», - рассказывает Вина Прахлад, доцент кафедры биологии и автор исследования, ответственный за переписку. «Проще говоря, она защищает своих потенциальных детей, прежде чем защитит себя. Стресс у матери не всегда плох. В этом случае он фактически готовит потомство к будущему».
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