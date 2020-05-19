Японские ученые выяснили, что цитрусовые снижают риск развития деменции

Люди преклонного возраста, которые систематически употребляют цитрусовые, реже становятся жертвами деменции. О пользе цитрусовых для профилактики старческого слабоумия пишет издание British Journal of Medical Nutrition, ссылающееся на исследование, проведенное японскими учеными.Сотрудники Университета Тохоку в Сендае на протяжении шести лет наблюдали за 13 тысячами участников экспериментального исследования, посвященного воздействию разных продуктов питания на здоровье пожилых людей. Средний возраст участников проекта на момент его старта составлял 65 лет.Анализ накопленных результатов показал, что у пожилых людей, которые употребляли цитрусовые (апельсины, лимоны, лайм и так далее) три-четыре раза в неделю, вероятность развития деменции была ниже на 18 процентов. А люди преклонного возраста, которые употребляли цитрусовые ежедневно, страдали от деменции на 23% реже.Деменция — одна из серьезных проблем, угрожающих людям, доживающим до преклонных лет. В Японии, где довольно много долгожителей, эта проблема стоит особенно остро, поэтому местная система здравоохранения заинтересована в проведении исследований, посвященных профилактике старческого слабоумия. Предполагается, что на основе выводов нового исследования будут созданы диетические рекомендации, предназначенные для японских стариков.